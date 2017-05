AUTO BILD 19/2017 — 11.05.2017 Die neue AUTO BILD Der neue Focus setzt den Golf 8 unter Druck: Erste Bilder und Infos in AUTO BILD. Dazu: Neu oder gebraucht kaufen? Die wichtigsten Bestseller im Check. Und: Caravan-Spezial.

äbe es eine Zeitmaschine, ich würde mich sofort reinsetzen und als Zieljahr 2025 eingeben. Ich würde mal nachschauen, wer inzwischen US-Präsident geworden ist, ob Elon Musk tatsächlich die ersten Menschen auf den Mars gebracht hat – und wie es VW so geht. Zugegeben, angesichts der großen Fragen der Menschheit mag das dritte Zeitreiseziel banal klingen, aber spannend finde ich die Frage schon. Denn einerseits scheinen die Wolfsburger erstaunlich unbeschadet aus dem Abgasskandal gekommen zu sein: Das erste Quartal schlossen sie mit einem Milliardengewinn ab, und der Aktienkurs läuft und läuft und läuft.Andererseits steht VW nicht mehr so unangefochten da, wie es noch vor einigen Jahren der Fall gewesen sein mag. Zum einen sind die Folgen des Abgasskandals noch lange nicht abgearbeitet, das zeigt unser Thema auf Seite 80. Und zum anderen machen die Wettbewerber richtig Druck: Ford rückt mit dem nächsten Focus dem kommenden Golf VIII so nah auf die Pelle wie noch nie (Seite 20). Und im Vergleichstest zeigt der neue Kia Picanto dem VW Up bereits jetzt die Rücklichter (Seite 44). Vielleicht wird meine Zeitreise daher auch mit einer ganz simplen, fast enttäuschenden Erkenntnis enden: VW ist im Jahr 2025 ein ganz normaler Autohersteller, der gegen starke Konkurrenten mal gewinnt und mal verliert. Nicht mehr, nicht weniger.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Neu oder gebraucht? Großer Check in vier Klassen. Teil 1: Audi A3 Sportback Ford Focus Turnier/Opel Astra Sports Tourer/ VW Golf Variant sowie Audi A4 Avant /BMW 3er Touring/Mercedes C-Klasse T-Modell/VW Passat VariantFord Focus IV gegen VW Golf VIII Opel Corsa: Der neue kommt mit Peugeot-Technik • Alternative Antriebe: In Europa immer gefragter • Autoscheiben: In Zukunft stufenlos dimmbar • AUTO BILD-Buchpreis: Ausgezeichnete Autobücher • Aufreger: Dieselskandal und kein EndeFord GT • BMW 5er Touring • Citroëns neues KomfortfahrwerkBMW S 1000 RR gegen Porsche 918 Spyder : Spurt bis 300 km/h auf zwei und auf vier Rädern – wer ist schneller? • Kurztest: Renault Twingo GT • Kia Picanto 1.2 gegen Mitsubishi Space Star 1.2 und VW Up 1.0Sieben schmale Reisecaravans • Neues Reisemobil auf Opel-BasisSerie "Mein erstes Mal": Mercedes 200 D (W 123)Dashcam, TV und Co: So klappt der Einbau • Sekundenschlaf: Eine Operation kann helfen • Vergleich: Wo gibt's die günstigsten Gebrauchten?Was taugt der Audi Q5 als Gebrauchter ? • Vergessene Helden: Saab 9000Die schönsten Autos bei der Bodensee-Klassik.