AUTO BILD 19/2018

A

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ls ich ungefähr sechs Jahre alt war, liebte ich meinen Opel GT von Matchbox. So einen wollte ich fahren, wenn ich groß bin. Ich heulte, als mein großer Bruder mir damals sagte: "Wenn du groß bist, wird der nicht mehr gebaut." Bei der Bodensee-Rallye meiner Kollegen von AUTO BILD KLASSIK habe ich mir den Kindheitstraum jetzt erfüllt. Für einen Tag (130 km immerhin) durfte ich den blauen 1972er GT von Harald Hamprecht (Opel-Kommunikationsdirektor) fahren. Vier Gänge, nix Servo, nix Bremskraftverstärker. Die Zeitreise hat Spaß gemacht. Ich wette, dass es vielen von Ihnen genauso gehen würde. Autos sind eben mehr als Fortbewegungsmittel.Übrigens verbraucht der GT um die zehn Liter Benzin bei 90 PS und nur 900 Kilogramm Gewicht. Dass heute die meisten Autos viel mehr Sprit schlucken als angegeben, mag eine Binse sein (und liegt am realitätsfernen Rollenprüfstandverfahren). Ärgerlich ist es dennoch. Unsere Titelgeschichte (ab Seite 6) zeigt, was das neue Messverfahren ändert: Die Ergebnisse nähern sich den Verbräuchen an, die wir bei unseren Tests seit Jahren ermitteln. Das wird nicht jedem gefallen. Denn anhand der realistischeren Werte wird die Kfz-Steuer berechnet. Die Folge: Sie wird bei vielen neuen Autos steigen.