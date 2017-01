AUTO BILD 2/2017 — 12.01.2017 Die neue AUTO BILD Mercedes GLA, BMW X2, Audi Q4 & Co – die neuen Kompakt-SUVs in AUTO BILD. Dazu: Tesla Model X gewinnt ersten Vergleichstest. Und: erste Fahrt in der Corvette Grand Sport.

er ganze schöne Plan zerbröselt wenige Minuten nach unserer Ankunft. Autos, Fahrer, Redakteure, Fotograf, Equipment: All das haben wir ins Contidrom bei Hannover geschafft, 122 Kilometer über die A 7. Auf dem Plan steht ein Vollgasvergleich mit vier Kleinwagen von 192 bis 208 PS. Und dann erfahren wir im Leitstand der Teststrecke: "Da draußen ist es teilweise vereist. Schnell fahren geht heute nicht." Hmm. Vier solche Knalldosen, und dann nicht sportlich fahren? Was ich so großartig an den Kollegen bei uns finde: Sie können einen superdetaillierten Plan ausarbeiten. Aber sie werfen ihn auch ohne zu zögern über den Haufen, wenn die Umstände es erfordern.In diesem Fall übernimmt das Redakteur Jan Horn: "Auf dem Weg liegt doch die Kartbahn von Ralf Schumacher", ruft er, "dann machen wir eben einen Kartbahntest!" Das Ergebnis dieser Blitz(eis)-idee lesen Sie auf Seite 46. Wie die kleinen Sportler auf der schmalen Strecke zurechtgekommen sind, ist total aufschlussreich und hat uns ganz neue Erkenntnisse gebracht. Oder hätten Sie gedacht, dass ausgerechnet die Fahrspaßmaschine Mini Cooper S sich mit den engen Kurven besonders schwertut? Ich bedanke mich beim Team vom Ralf Schumacher Kartcenter in Bispingen für die Gastfreundschaft – und beim Kollegen Jan Horn für die spontane Idee.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Das lange Warten auf den VW Bulli: Die 2017er Studie und die Träume seit 2001Mercedes GLA und die neuen Kompakt-SUV BMW X2, Audi Q4 und Alfa Romeo KamalUrteil im VW-Skandal: Kunde bekommt neues Auto • Faktencheck: Toyotas neuer Antriebsstrang • Grafik der Woche: Stickoxidausstoß Pkw/Lkw • Faraday Future: E-SUV mit Laserscanner • Connected Car Award: Die Preisübergabe • Aufreger: Steuer für Pick-ups steigtSkoda Octavia Facelift, Audi Q8, VW Tiguan Allspace • Porsche 911 GTSCorvette Grand Sport • Kia Stinger Toyota C-HR 1.2 Turbo gegen Nissan Juke 1.2 DIG-T • Tesla Model X gegen Bentley Bentayga 6.0 W12 • Ford Fiesta ST200 gegen VW Polo GTI, Peugeot 208 GTi und Mini Cooper S Crashtests : Vom Tricksen, Versagen und Verwirren • Ungeschminkt: Toyota Land Cruiser BJ42Produkttest: Zehn Bluetooth-Freisprecheinrichtungen • Batterie im Stress: Hilfe, mein Auto streikt Citroën Berlingo : Wie gut ist die Familienkiste? • Autos ohne Wertverlust: Smart Roadster Dodge Challenger Hellcat: Für die Ur-Instinkte.