AUTO BILD 2/2018 — 11.01.2018

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Die neue AUTO BILD 2/2018: Das sind die Themen

s gibt bessere Gründe, als für eine Messe nach Las Vegas zu fliegen, und das auch nur für 48 Stunden, könnten Sie vielleicht denken. Aber erstens bin ich schon verheiratet, und zweitens geht es um Autos. Die Consumer Electronics Show gilt inzwischen als eine der Top-10-Automessen. Hyundai enthüllte dort den Nachfolger des ix35 mit Brennstoffzelle. Smart ließ nachts einen Teil des berühmten Strip sperren, um (ein bisschen gemogelt mit Fernbedienung) mit Mutigen fahrerlos zu cruisen.Byton, der mit Ex-BMW-Ingenieuren und -Managern gespickte chinesische Autobauer, zeigte seinen E-SUV, der 2019 in China, danach bei uns auf den Markt kommen soll. Die muss man ernst nehmen. Und Mercedes feierte die Weltpremiere seines Multimediasystems MBUX ( Mercedes-Benz User Experience). Lernfähige künstliche Intelligenz fürs Serienauto kommt in der neuen A-Klasse. Du sagst: "Hey, Mercedes, mir ist kalt", und das System stellt die Klimaanlage wärmer. Hoffentlich funktioniert es besser als meine "Alexa" zu Hause. Mercedes ist davon überzeugt, spricht von einer emotionalen Verbindung zwischen Auto und Insassen. Die haben viele von uns sowieso schon, aber auf ein Auto, das mich wiedererkennt und versteht, freue ich mich.Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Kleinigkeiten, die Nerven kosten: Die 25 schlimmsten Aufreger im AutoD-Day 22. 2. 2018: Darum zittern Dieselfahrer vor diesem Tag • Seit 150 Jahren Fahrzeug-HändlerDer Abwrack-Irrsinn geht weiter • Bosch bringt Sprachassistenten • BMW überarbeitet Active und Gran Tourer... Schauspieler Tobias LichtMercedes G-Klasse in KunstharzCES Las Vegas: Byton zeigt E-SUV für • 45.000 Euro, Fisker neuen Supersportler VW Arteon 2.0 TSI 4Motion gegen Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 • Einzeltest: Subaru XV 2.0i • Einzeltest: Jeep Compass 2.0 MultiJet Unfall mit der A-Klasse und weitere News aus unserem 100.000-Kilometer-FuhrparkWer ist hier der Klimasünder? eCall : Der automatische Notruf wird Pflicht • Taxi-Sharing: Jetzt wird gespart • KummerkastenVIP-Lounge: Smartphones zu gewinnenNissan Juke: Was taugt Nissans Mini-SUV?Die kleinen Strolche: Acht coole Typen machen auf Auto – vom Motorrad mit sechs Zylindern bis zum Kastenwagen-Knirps.