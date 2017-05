AUTO BILD 20/2017 — 18.05.2017 Die neue AUTO BILD Opel Crossland X gegen Mokka X: Der Billigere ist der Bessere! Dazu: Zehn Zylinder und 435 PS für 10.000 Euro – gebrauchter Audi S6 Avant im Test.

Die neue AUTO BILD 20/2017: Titel und Inhalt als Download!

"Doch, doch, das ist auf je­den Fall so!" "Na klar, weiß doch jeder!" "Nein, da gibt es keine zwei Meinungen." Moment, stopp, halt! Ich habe das Gefühl, dass wir alle uns viel zu oft von vorgefertigten Meinungen und vermeintlichen Selbstverständlichkeiten leiten lassen und viel zu selten diese Weisheiten mal infrage stellen. In dieser Ausgabe haben wir das deshalb gleich mehrfach ge­macht – und echt überraschende Antworten erhalten. Vermeintliche Weisheit eins: " Gebrauchtwagen sind immer der schlauere Kauf, weil der Erst­besitzer den Wertverlust schon bezahlt hat." Wir sagen nach un­serer Recherche: nicht in jedem Fall! Es gibt überraschend viele Situationen, in denen es rein fak­tisch besser ist, einen Neuwagen zu kaufen – siehe Seite 12.Vermeintliche Weisheit zwei: "Größere und teurere Autos sind immer besser als kleinere und billigere." Na, dann lesen Sie auf Seite 30 mal den Vergleich des neuen Opel Crossland X gegen seinen großen Bruder Mokka X – das Ergebnis hat uns verblüfft. Vermeintliche Weisheit drei: "Es gibt Autos, die werden nie zum Klassiker." Das haben wir zum Bei­spiel lange über die Mercedes E-Klasse W 210 gedacht. Und jetzt schauen Sie nur auf Seite 60, was für Liebhaber der 210er jetzt hat! Und dann noch etwas in eigener Sache: Seit dieser Ausgabe kostet AUTO BILD zwei Euro. Danke, dass Ihnen unsere Arbeit diesen Betrag wert ist.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Neuwagen gegen Gebrauchte, Teil 2: Audi A5/BMW X3/ Land Rover Freelander und Discovery/Mercedes GLK/Audi A6/BMW 5er/ Mercedes E-Klasse /Volvo S80 und S90Fiat Punto: Premiere im nächsten Jahr • Embatt: Neuartige Superbatterie für E-Autos • Hitliste: Wohnmobile starten durch • Aufreger: Vorsicht, gefälschte Ersatzteile!Skoda Karoq: Sitzprobe im neuen SUVOpel Crossland X gegen Opel Mokka X BMW M5 • Renault Captur Audi RS 3 auf der Rennstrecke • Der beste Hybrid für die Familie: Kia Niro gegen Toyota Prius und Toyota C-HR Opel Karl Rocks gegen VW Cross UpSerie "Mein erstes Mal": VW Polo III • llegale Autorennen: Ein Ex-Raser packt ausMercedes W 210 wird zum Klassiker • Günstige Mercedes-YoungtimerRund um die Neuwagengarantie • Diese Autos behalten ihren Wert • So helfe ich mir selbst: ErsatzteileDie 1000 besten WerkstättenKia Ceed: Gebrauchtwagen mit Garantie • Audi S6 Avant : Nicht nur der Preis ist heiß • Vergessene Helden: Daihatsu CuoreDie Schienen-Transit von Transsilvanien