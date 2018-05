AUTO BILD 20/2018

N

Stefan Voswinkel, stellvertretender AUTO BILD-Chefredakteur.

eulich in Berlin. Ich musste zu einer Veranstaltung ins Kraftwerk, rief ein Taxi . Innen verqualmt, der Fahrer maulig – und wusste nicht einmal, wo die Adresse ist. Die habe ich gegoogelt und ihn dann gelotst. Preis für die fünfminütige Fahrt? 10 Euro. Da wäre ich lieber mit dem Bus gefahren. Oder gelaufen! Nur ein Einzelfall? Wohl kaum. Was meine Kollegen Hauke Schrieber und Benjamin Gehrs bei der Recherche für den großen Taxi-Report erlebt haben, ist eine Branche im Wandel.Sinkende Erlöse, steigende Kosten und neue Konkurrenten, die Mobilität in den Großstädten verändern wollen. Mein Erlebnis zeigt, wie wichtig Service ist. Ob die Branche sich wandeln wird? Ich bin da nicht so optimistisch. Der Markt wird sie abschaffen wie einst Nokia, als die Smartphones kamen. Die privaten Taxis von Uber und der VW-Fahrdienst Moia sind erst der Anfang. Liebe Taxifahrer, wie wäre es statt einer Großdemo wie neulich in Hamburg mit ein wenig mehr Lust am Job, einem gepflegten Auto? Und Service für ältere Menschen. Schon hättet ihr eine Zukunft – es wäre wohl sogar egal, wenn der Kilometerpreis steigt. Ich würde jedenfalls so wieder gerne Taxi fahren. Stattdessen habe ich jetzt eine Carsharing-App.