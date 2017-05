AUTO BILD 21/2017 — 25.05.2017 Die neue AUTO BILD Audi baut ein Mini-SUV – so kommt der neue Q1! Dazu: die zwölf saubersten Autos im Praxistest. Und: VW Golf Sportsvan im 100.000-Kilometer-Dauertest.

Die neue AUTO BILD 21/2017: Titel und Inhalt

as für ein Kuddelmuddel! Wer sich als Autofahrer in diesen Tagen Gedanken darüber macht, mit welchem Fahrzeug er auch in ein paar Jahren sicher sein wird vor Umweltzonen, Einfahrverboten oder sonstigen Restriktionen, der steht vor einem Berg von Fragen und Möglichkeiten. Elektroauto? Total faszinierend (siehe auch unser Heft im Heft AUTO BILD ELEKTRO), aber nicht für jeden passend. Diesel ? Vielleicht, aber nur mit AdBlue-Technik. Benziner? Braucht bald auch einen Partikelfilter. Oder lieber Erdgas, Flüssiggas, Brennstoffzelle?Ach je! Wir bei AUTO BILD sehen es als unsere Aufgabe an, für Sie eine Schneise durch diesen Info- Dschungel zu schlagen. Das machen wir diese Woche insbesondere mit unserer Titelgeschichte über die Sauber-Autos und mithilfe unseres neu entwickelten Eco-Index. Dabei haben wir nicht einfach die zwölf Autos mit dem derzeit niedrigsten CO2-Ausstoß genommen, sondern eine Mischung aus allen aktuellen Antriebsarten gebildet – auf diese Weise werden nicht nur die Stärken und Schwächen eines einzelnen Modells deutlich, sondern auch die Vor- und Nachteile der jeweiligen Technik an sich. Am Ende steht eine klare Rangliste und eine eindeutige Empfehlung für einen zukunftssicheren Kauf. Denn wir wollen, dass Sie auch morgen noch kraftvoll Gas geben können – mit welcher Antriebsart auch immer.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Zwölf aktuelle Modelle im AUTO BILD-Eco-Index: Elektro, Brennstoffzelle, Hybrid, Plug-in, Erdgas, LPG, Diesel oder Benziner – welcher Typ kommt auch morgen noch an?Skoda: Elektro-Coupé mit Heckantrieb • Live: AUTO BILD beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring • Aufreger: Zu wenig Transparenz bei Rückrufen! Volvo XC60 gegen Audi Q5 – die Schweden fordern den Klassenprimus aus Bayern herausBMW 430i Coupé gegen Audi A5 Coupé 2.0 TFSI • Isuzu D-Max 4x4 Double CabSerie "Mein erstes Mal": Lada 1200 Staureport: Zahlen und Fakten • Wertmeister: Die wertstabilsten AutosAUTO BILD VIP-LOUNGE: Tolle Preise zu gewinnen • Deutschlands beste Autofahrer • Die Kurve deines Lebens, Teil 2 Toyota Yaris Hybrid: Nur der Rost macht Ärger • Vergessene Helden: Peugeot 405 BreakNoch edler als das Original: Eagle E-TypeNeuer Hyundai Kona Elektro • Batterie gegen Brennstoffzelle • Sieben Rechtsfragen zur E-Mobilität • Die Auto-U-Bahn von Elon Musk • Ein Autohändler spricht Klartext