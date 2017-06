AUTO BILD 22/2017 — 02.06.2017 Die neue AUTO BILD Schicke Typen: Neuer Mercedes CLA und neues BMW 2er Gran Coupé. Dazu: Neuer VW Golf 1.5 TSI & Co – tolle Autos bis 25.000 Euro. Und: Neuer Mazda CX-5 im Vergleich.

er in der Autobranche Visionen hat, der geht nicht etwa zum Arzt, sondern auf eine Messe – und zeigt diese Visionen dort. Studien und Konzeptfahrzeuge treiben nach wie vor die Entwicklung in der Autowelt voran. Schauen Sie sich nur mal das BMW 8er Concept an, das die Münchener gerade auf dem Concorso d'Eleganza Villa d'Este vorgestellt haben. Na klar ist der 8er nur eine Studie, wenn auch eine seriennahe. Na klar wird sich kaum jemand später das Serienfahrzeug kaufen können. Dennoch haben solche Studien einen Wert, denn sie zeigen, wohin das Design auch bei den normalen Autos gehen wird. Übrigens: Unser Autor Georg Kacher konnte den 8er schon fahren – seinen Bericht lesen Sie auf Seite 28.Ohne extreme Modelle wie den BMW 8er oder den Porsche 911 GT2 RS (Seite 30) und den Nürburgring-Rekordhalter Nio EP9 (Seite 74) hätte das Thema Auto nicht die Faszination, die es heute hat. Andererseits muss nicht jeder Reiz von unerreichbaren Autos ausgehen. Als Gegengewicht zu den teuren Träumen stellen wir unter anderem tolle Autos bis 25000 Euro (Seite 8) und spannende Kleinwagen bis 10000 Euro vor (Seite 40). Müsste ich mir ein Auto aus dieser Ausgabe aussuchen, dann käme es aus diesem Bereich. Die extremen Typen, die ich weiter oben genannt habe, sind für mich zwar gut zum Träumen – aber nichts für den Alltag.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Kaufberatung in der 25 000-Euro-Klasse: VW Golf 1.5 TSI nehmen oder lieber Fiat 124 Spider , Mini Cooper S, Opel Zafira 1.4 Turbo, Peugeot 308 SW BlueHDi 120, Renault Clio R.S. Trophy, Seat Ateca 1.4 EcoTSI, Skoda Octavia Combi 1.6 TDI? BMW 2er Gran Coupé gegen Mercedes CLAKia Ceed: Neuauflage steht in den Startlöchern • Kraftstoffe: Verwirrung um Spritsorten • Motorradlärm: Fahrverbot für Biker an Feiertagen?VW Arteon 2.0 TSI 4Motion gegen Volvo S90 T5 • Mazda CX-3 und Mazda2 • BMW 8er • BMW M4 CS • Porsche 911 GT2 RSMazda CX-5 Skyactiv-D 150 AWD gegen Kia Sportage 2.0 CRDi AWD, Nissan Qashqai 1.6 dCi All-Mode 4x4 und VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion • Zehn Zwerge für 10 000 Euro: Dacia Sandero, Ford Ka+, Hyundai i10, Mitsubishi Space Star , Opel Karl, Peugeot 108, Renault Twingo, Suzuki Celerio , Toyota Aygo, VW Up • BMW 530d Touring gegen Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro und Mercedes E 350 d T-ModellSerie "Mein erstes Mal": Renault 4 KastenwagenBlaue Plakette: So werden alte Diesel umgerüstet • Rennspiele: Die besten Neuerscheinungen des Jahres • Nützliches für alle Autofahrer Lancia Voyager • Vergessene Helden: Audi 80 AvantErst Ring-Rekord, dann Rendezvous mit AUTO BILD: Unterwegs im Nio EP9 mit 1360 Elektro-PS.