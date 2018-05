AUTO BILD 22/2018

S

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

agen wir es zunächst mal in Zahlen. In Hamburg sind vom Fahrverbot , das nun gilt, 580 Meter Straße und mindestens 168.000 ältere Diesel-Pkw betroffen, dazu noch Zigtausende Lastwagen und Touristen. Es wurden mehr als 100 Umleitungsschilder aufgestellt, und der BUND findet es zwar gut, sagt aber auch, durchs punktuelle Fahrverbot würden Verkehr und schädliche Stickoxide nur auf andere Straßen verteilt. Und die Polizei kündigte an, dass sie nicht kontrollieren wird. Wie denn auch, ein Diesel unter Euro-6-Norm trägt ja keinen Gefahrenaufkleber. Sagen wir es in vier Worten: Das ist absurde Symbolpolitik!Wir von AUTO BILD leben in dieser schönen Millionenstadt, wir kennen uns hier gut aus – und noch besser mit allem, was vier Räder hat. Und deshalb hier noch mal Klartext zum Diesel-Problem: Die Grenzwerte hat die Politik festgelegt. Das realitätsferne Prüfverfahren hat die Politik abgesegnet. Das Prüfstands-optimierte Verhalten der Autoindustrie hat die Politik geduldet (und damit meine ich keine illegale Abschalt-Software). Alle wussten, dass auf der Straße hinten mehr rauskommt. Und jetzt baden die Städte – und wir alle – das Nichtstun der Politik aus. Hamburg ist ja nur der Anfang.