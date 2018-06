AUTO BILD 23/2018

D

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ie Leser von AUTO BILD haben so ihre Rituale. Manche nehmen uns mit in die Badewanne, manche mit in den Strandkorb, manche lesen nur zu bestimmten Uhrzeiten, ich lese AUTO BILD zum Beispiel gerne abends im Bett. Von heute an gibt es die neue AUTO BILD jede Woche schon am Donnerstag, einen Tag früher – also noch schneller und aktueller. Wenn Sie Ihre AUTO BILD weiter freitags kaufen möchten, können Sie das natürlich auch.Noch etwas ist heute anders als sonst. Sie bekommen nämlich zwei Hefte zum Preis von einem. Großen Teilen unserer Auflage liegt unsere Sonderausgabe der MOTOR REVUE zum 70. Geburtstag von Porsche bei. 36 Seiten Geschichten einer Marke, die zur Legende wurde. Wenn ich an Porsche denke, fallen mir zwei Namen ein: James Dean, der mit 24 in einem Porsche 550 Spyder starb. Und Ferdinand Piëch , dessen Name mit Porsche, Le Mans und dem genialen Rennwagen 917 für immer verbunden sein wird. PS: Haben Sie kein Sonderheft ergattert, schreiben Sie uns. Aber den Tipp haben Sie nicht von mir …