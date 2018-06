AUTO BILD 24/2018

AUTO BILD im Abo inkl. Motorsport-Beilage Kein Heft mehr verpassen

Portofrei ins Haus

Geschenk Ihrer Wahl gratis Prämie sichern

Der große Urlaubsauto-Test: 19 Autos in fünf Fahrzeugklassen – mit denen klappt die Reise am bestenPorsche Cross Turismo • Lexus ES 300hByton K-Byte: Luxus-Limo mit E-Antrieb • VW-Diesel: Chaos bei Zwangsstilllegungen • Studie : Diesel-Abgas macht Pollen aggressivWeg mit den Strafzöllen für US-Autos • Autoreport China, Teil 1: Zwischen Tradition und ModerneAlpenrocker Andreas GabalierFahren Sie mit Alfa durch die Alpen • VIP-LOUNGE Elektro-Rallye in Norddeutschland • Gewinnen Sie einen Kia StonicKompakte Knallkisten: Honda Civic Type R gegen Seat Leon Cupra 300Neues zu unseren Autos im 100.000-Kilometer-FuhrparkDie Wertmeister 2018 • Fußball-WM: Feiern im und mit dem Auto • Für Fans: Exklusiver AUTO BILD-Aufkleber zum Download • Abgesoffene Auto: Hilfe bei Wasserschäden VW Golf VII - so gut ist die Nr. 1 im AlterVW T-Roc Breeze: Jetzt macht der kleine SUV sein Dach auf.