AUTO BILD 25/2017 — 22.06.2017 Die neue AUTO BILD So kommt der neue Golf VIII. Dazu im neuen Heft: Connectivity-Test – was kann Ihr Handy im Auto? Und: Gebrauchtwagen-Test VW Passat.

Die neue AUTO BILD 25/2017: Titel und Inhalt als Download!

eute möchte ich Ihnen ein Betriebsgeheimnis verraten: Wenn meine Stellvertreter oder ich die nächste AUTO BILD planen, dann machen wir das ganz klassisch mit Karopapier, Bleistift und Radiergummi. Erstens geht das viel schneller als mit elektronischen Hilfsmitteln, vor allem aber bekommt der Blattmacher auf diese Weise ein gutes Gespür für die richtige Themenmischung. Wir fragen uns immer: Haben wir alle wichtigen aktuellen Autos mit einer besonderen Herangehensweise berücksichtigt? Stimmt die Mischung aus bezahlbaren Fahrzeugen und faszinierenden Traumwagen? Und vor allem: Können wir nicht etwas völlig Verrücktes machen?Die letzte dieser drei Fragen beantworten in dieser Ausgabe meine Kollegen Hauke Schrieber und Jan Horn auf beeindruckende Weise. Sie hatten von einem Gefährt namens Argo Avenger 8x8 S gehört, einem Amphibienfahrzeug, das nun wirklich überall durchkommt. Und sie hatten die hervorragende Idee, das Fahrzeug nicht nur vorzustellen, sondern gleich ein Rennen zu veranstalten: der Argo querfeldein zum Ziel und sein Gegner, ein Porsche 911 Carrera 4 GTS, außenrum über öffentliche Straßen. Es wurde ein richtig dreckiges Duell, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wer gewonnen hat, das lesen Sie ab Seite 74. Wir hier in der Redaktion zücken so lange wieder unsere Bleistifte – und planen die nächste Ausgabe.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Großer Connectivity-Check mit BMW 5er, Ford Focus, Honda Civic, Jaguar F-Pace , Mercedes E-Klasse, Opel Astra, Porsche 911, Skoda Octavia VW e-Golf und Volvo V90Erdgas-Offensive: Neue VW-Modelle mit CNG-Technik • Schlaue Studie: ZF-Auto erkennt Geisterfahrten • Hitliste: Die meistverkauften Autos im Mai • Aufreger: Trennt Auto- und Fahrradverkehr! VW Polo VI plus Kaufberatung • Kia Stonic Opel Insignia Sports Tourer 1.6 Diesel • Jeep Compass 2.0 MultiJet • Hyundai Kona 1.6 T-GDI DCT 4WDEinzeltest: Skoda Rapid Spaceback 1.0 ISI • Tracktest: Mercedes-AMG GT R gegen Corvette Grand Sport, Honda NSX und Porsche 911 GTSDie Autos der Tierfilmer • Generation Golf II Serie "Mein erstes Mal": Bernd Volkens' HeckflosseWir schenken Ihnen ZeitVorsicht, Fahrverbote: Bei diesen Autos droht Ärger • Das können Sie selber machen: Lampen wechseln VW Passat B8 : Hier gibt es wenig zu meckern • Vergessene Helden: BMW 323ti Compact (E36)Luftlinie oder Landstraße – der etwas andere Vergleich: Amhibienfahrzeug Argo Avenger 8x8 S gegen Sportwagen-Ikone Porsche 911 Carrera 4 GTS.