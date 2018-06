AUTO BILD 25/2018

I

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ch bin bis zum Abitur mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Schon damals wartete ich an bestimmten Ampeln auch bei Grün noch eine Sekunde und ließ den Lkw , der mich nicht gesehen hatte, vorbeikacheln. Schon damals gab es diese verdammten Rechtsabbiege-Unfälle, und es ist mehr als 30 Jahre her. Heute gibt es Abbiegeassistenten, viele Lkw haben sie schon, aber die allermeisten noch nicht. Und heute sterben immer noch Menschen, meist Kinder, weil sie beim Rechtsabbiegen übersehen werden.Wir sind ein Transitland, fast die Hälfte der Laster, die bei uns rumfahren, kommt aus dem Ausland. Deshalb MUSS es eine europäische Regelung geben, wie Verkehrsminister Scheuer sagt. Aber wir können doch trotzdem damit anfangen. Zwei Beispiele aus der Praxis. Ein Weg wäre die Veröffentlichung der Namen von betroffenen Speditionen nach Unfällen. Ein Spediteur hat uns erzählt, er habe die Assistenten in seinen Lkw allein deshalb nachgerüstet, um nicht in der Zeitung oder auf bild.de zu stehen. Ein zweites Mittel wäre, dass mal wieder die Kommunen die Tatenlosigkeit der Politik ausgleichen: London wird ab 2020 Einfahrverbote für Lkw anordnen, die beim Abbiegen blind sind. So was würde auch bei uns helfen.