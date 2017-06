AUTO BILD 26/2017 — 29.06.2017 Die neue AUTO BILD 16 Seiten, 12 Modelle: die große SUV-Gala. Dazu: Tesla Model S im Gebrauchtwagen-Test. Und: Ausfahrt im 800 PS starken Ferrari 812 Superfast!

as Tolle bei unserem Lieblingsthema Auto: Die Faszination hängt nicht vom Geld ab. So einmalig die Fahrt im 800-PS-Ferrari sein mag (S. 74) oder so elektrisierend der Kauf eines gebrauchten Tesla (S. 64): Eine Nummer kleiner heißt nicht weniger Spaß. Ganz im Gegenteil. Der Perfektion eines neuen Mercedes E-Klasse Cabrio setzt Autor Wolfgang König den Fahrgenuss im 25 Jahre alten Vorgänger entgegen. Sein Credo: mehr Lächeln zu einem Viertel des Preises (S. 30). Dass auch ein Neuwagen für 15.000 Euro so agil wie ein Porsche 911 GT3 ums Eck flitzen kann, beweist der neue Ford Fiesta , an dem Testchef Andreas May zuvor höchstpersönlich am Kölner Fließband mitschraubte (S. 34).Auf die Spitze trieb es Testredakteur Alexander Kuhlig. Für umgerechnet 575 Euro kaufte er einen Polski Fiat 126, der ihm mehr Befriedigung verschaffte als jedes Auto danach. Verteilerfinger gebrochen, Gaszug gerissen: In seiner Not lernte Alex schrauben, und schrauben heißt verstehen. "Kein Auto hat mir persönlich mehr gebracht", sagt Alex. Das schließt auch die Freude ein, bei einem Glas Bier den seidigen Glanz selbst lackierter, ehemals verrosteter Stahlfelgen zu genießen (S. 50). Und wie man schon ab 1000 Euro Abenteuerurlaub auf vier Rädern erleben kann, zeigt uns schließlich unser Mitarbeiter Lars Jakumeit (S. 54). Hier hat nicht das Hotel, sondern das Ferienglück fünf Sterne!Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Neuer BMW X3 trifft seinen Vorgänger • Neuer Seat Arona • VW Polo T-Cross und weitere Mini-SUV • Mitsubishi Eclipse Cross • Neuer VW Tiguan Allspace •Unfallstatistik: Todesrisiko im Osten am höchsten • Apple iPhone: Software gegen Ablenkung am Steuer • Volvo XC20: Kleiner SUV aus Schweden • Aufreger: Ärger mit AnschlussgarantienMercedes E-Klasse Cabrio trifft W 124 • Ford Fiesta Land Rover Discovery gegen Volvo XC90 • Porsche 911 GT3Keyless Klau: Hersteller lassen Diebstahlopfer im Stich • Die Raststätte der Zukunft • Serie "Mein erstes Mal": Alexander Kuhligs Polski FiatExperiment: Kombi als Reisemobil • Wir bezahlen Ihre Rechnung • Nützliches für alle Autofahrer • Leser fragen den Chefredakteur • Selbst reparieren und Geld sparenAUTO BILD VIP-LOUNGE Tesla Model S : Wie übersteht er 200 000 Kilometer? • Vergessene Helden: Jeep Grand Cherokee Mit dem Ferrari 812 Superfast in Italien.