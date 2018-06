AUTO BILD 26/2018

W

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ir von AUTO BILD testen und vergleichen Autos für Sie, zeigen Ihnen Neuheiten, meckern und kritisieren, bereiten Sie auf die Zukunft vor. All das, sage ich, gehört zu unserer DNA. Und das wird immer so bleiben. Aber die Zeiten sind heftig. Rückrufe und Software-Updates sind beinahe Alltag, Rupert Stadler wurde als Audi-Vorstandschef in U-Haft gesteckt. All das hinterlässt Spuren. Deshalb haben wir entschieden: Die Verleihung des Goldenen Lenkrads, Europas wichtigster Auszeichnung der Automobilbranche von BILD am SONNTAG und der europäischen AUTO BILD-Gruppe, wird in 2018 ausgesetzt.Der international begehrte Autopreis wurde 1976 von Verleger Axel Springer ins Leben gerufen und seitdem jährlich vergeben. Wir wissen, dass wir damit auch diejenigen treffen, die "sauber" sind. BILD am SONNTAG-Chefredakteurin Marion Horn und ich sagen: "Wir lieben Autos. Die Menschen, die sie bauen, kaufen und fahren, sind auch unsere Kunden, unsere Leser. Aber jetzt ist nicht die Zeit, um Preise zu vergeben und zu feiern. Mit der Aussetzung des Goldenen Lenkrads möchten wir ein klares Zeichen setzen und den betroffenen Automobilherstellern Zeit geben, auf die strukturellen Veränderungen die richtigen Antworten zu finden."