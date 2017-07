AUTO BILD 27/2017 — 07.07.2017 Die neue AUTO BILD Mercedes bringt fünf neue Volks-SUVs. Dazu: Opel Insignia im ersten Härtetest. Und: Exklusiv – BMW baut neuen Supersportler.

Die neue AUTO BILD 27/2017: Titel und Inhalt als Download!

er sich als Erster bewegt, der hat verloren. Nach diesem Motto sind Politik und Autohersteller gerade dabei, das Image des Dieselmotors komplett zu ruinieren. Je länger die Diskussion über drohende Fahrverbote andauert, desto mehr gerät diese CO2-sparende Antriebstechnik ins gesellschaftliche Abseits. Ein Irrsinn, denn ohne Diesel werden schwere oder auch nur schnell gefahrene Autos zu Spritschluckern. Also muss der Diesel schnellstens wieder rehabilitiert werden. Wenn wir weder Tempolimit noch kleinere Autos haben wollen, brauchen wir den sauberen Selbstzünder mit seinem niedrigen CO2-Ausstoß als Hebel gegen den Klimawandel. Zumindest so lange, bis Elektromobilität wirklich auch für jedermann erschwinglich ist.Aktiv werden müssen jetzt diejenigen, die den Skandal verursacht haben: die Hersteller und die Politik. Was ist zu tun? AUTO BILD hat dazu einen 7-Punkte-Plan aufgestellt. Unsere wichtigste Forderung: Schmutzige Diesel müssen schnellstens nachgerüstet werden, und der Autofahrer darf dabei nicht der Dumme sein. Zahlen müssen diejenigen, die saubere Modelle im Prospekt versprochen, aber nicht auf die Straße gebracht haben: die Autohersteller. Demnächst sollten sich einige von ihnen also besser bewegen. Sonst haben alle verloren.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Fahrverbote verhindern: Der große AUTO BILD-Sieben-Punkte-PlanFünf neue SUV von Mercedes: GLA, GLA für sieben, GLA Coupé, GLB und Smart SUVBMW: Supersportler mit E-Motor • Faktencheck: Car-to-X im Golf VIII • Grafik der Woche: Kundenzufriedenheit • Abgas: Großer Rückruf bei Renault • Umwelt: Neuer Innenraumfilter gegen Stickoxide • Elektromobilität: Her mit den E-Sprintern! Audi RS 5 CoupéNeuer Opel Insignia Grand Sport 2.0 Diesel gegen Ford Mondeo 2.0 TDCi, Mazda6 Skyactiv-D 150 und Skoda Superb 2.0 TDI • Skoda Octavia RS 230 CombiMercedes C 250 d 4Matic T AvantgardeDie Urlaubs-Flat von Klarmobil • AUTO BILD VIP-LOUNGE Oldtimerspendenaktion 2017: Klassiker zu gewinnenWelcher klingt am besten? Tenor testet Innenraum-Resonanz in zehn Autos • Die Auspuff-Blender: Dickes Rohr und nichts dahinter • Serie "Mein erstes Mal": Fiat Tipo 2.0 DGTMietwagen im Urlaub: Darauf sollten Sie achten • Gebrauchtwagenkauf: So tricksen die HändlerWas taugen Gebrauchte, die die meiste Zeit standen? • Vergessene Helden: Subaru Legacy Station WagonLegendärer Film-Mustang "Eleanor" fährt jetzt in Jena