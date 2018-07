AUTO BILD 27/2018

A

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ls ich bei der Bundeswehr war, hat man uns zerdepperte Autowracks vor die Kaserne gestellt. Damit wir sehen, was passieren kann, wenn wir zu waghalsig Auto fahren. Die Wirkung? Na ja, wir sind trotzdem total riskant nach Hause geknallt. Ohne Airbag, ohne ESP, ohne Kollisionswarner. "Wenn du älter bist, fährst du gelassener", hat der Vater meiner Freundin damals gesagt. Hab ich natürlich nicht geglaubt. Aber es stimmt. Ich fahre längst nicht mehr auf Kante. Ab 75 wird das Unfallrisiko wieder größer, aber das ist eine andere Geschichte.Bis dahin gilt: Die unter 25-Jährigen sind die gefährdetste und gefährlichste Unfallgruppe im Straßenverkehr . Viele haben nicht die Chance, gelassener zu werden, weil sie vorher tot sind. In AUTO BILD lesen Sie, mit welcher Schocktherapie Führerscheinanfänger in Berlin "erzogen" werden. Sie treffen im Unfallkrankenhaus überlebende, leidende und traumatisierte Opfer von Unfällen. Begegnungen, die den Jugendlichen (und unserem Reporter Benjamin Gehrs) unter die Haut gingen. Einer kippte um. Hoffentlich wirkt diese Konfrontation besser als die Wracks von damals. Kommen Sie gut an!