AUTO BILD 28/2017

elches Auto soll ich mir kaufen? Noch vor Kurzem schien die Sache klar: Vielfahrer nehmen Diesel, die anderen Benziner. Entsprechend simpel waren die Werbeslogans: "Volkswagen. Das Auto". Doch diese heile Welt ist Geschichte. Wie ein Stein, der ins Wasser geworfen wurde, zieht die Abgasaffäre Kreise. Quasi über Nacht stehen alle Verbrennungsmotoren unter Generalverdacht. Dem Selbstzünder drohen Fahrverbote wegen Stickoxiden, der Benziner kommt wegen Partikeln unter Beschuss.Als Erster verabschiedet sich ab 2019 Volvo Schritt für Schritt vom Verbrenner. Laut "Spiegel" sieht die Kanzlerin schwarz für die deutsche Autoindustrie, weil die Chinesen stärker in Elektromobilität investieren. Und was soll der Autofahrer jetzt machen? Ein E-Auto kaufen, obwohl er im dritten Stock eines Mietshauses wohnt? Oder am besten gar kein Auto mehr bestellen, weil sowieso bald die autonomen Robotaxis kommen? Lassen Sie sich nicht verunsichern, liebe Leser. Das richtige Auto zu finden ist genauso möglich wie früher, es ist nur etwas komplizierter geworden. Autozeitschriften waren deshalb nie so wertvoll wie heute: Wir informieren Sie Woche für Woche, welche Fakten wirklich zählen und welche nicht. Wie ein guter Freund. In dieser Ausgabe: Sind Hybride der Diesel-Ausweg? Viel Freude mit diesem Heft!Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Vom Audi A8 über den Jaguar E-Pace bis zum VW T-Roc – die 30 wichtigsten Neuheiten der IAA Mercedes CLS : Ab 2018 mit Hybridtechnik • Shell: Mit dem Smartphone an der Zapfsäule zahlen • Verkehrssicherheit: DEKRA warnt vor Hoverboards • Lada Vesta SW Cross: Günstiger Crossover-Kombi • Aufreger: Länder verschenken Geld beim Straßenbau Ford Fiesta gegen Seat Ibiza • Peugeot 308 GTi Renault Espace TCe 225 EDC Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo Q4 gegen Audi Q5 2.0 TFSI quattro • VW Arteon 2.0 TSI 4Motion gegen gebrauchten VW Phaeton 3.6 FSI 4Motion (2012)VIP-LOUNGE: Pflegepakete zu gewinnen • Gratis: Reinigungstücher im Wert von 6 EuroSerie "Mein erstes Mal": Matthias Techau und sein Ford FocusHybrid als Diesel-Ersatz? Große Modellübersicht mit Kauftipps • Urlaub-Apps: Machen Sie Ihr Handy zum Reiseführer • So helfe ich mir selbst: ÖlwechselVW Beetle Cabrio: Wie gut ist VWs offener Retro-Käfer? • Vergessene Helden: Lada Samara Audi Q2 und Ducati Scrambler spielen im Dreck