AUTO BILD 28/2018

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ls Kind fand ich Autowaschen entsetzlich spießig. Jeden Samstag im Sommer schrubbte ich, mit Frottee-Badehose bekleidet und Schwamm bewaffnet, an unserem Käfer 1302 herum. Mein Vater kannte da kein Pardon. Inzwischen bin ich selbst Wasch-Spießer. Neulich beim Sonntagsausflug in die Lüneburger Heide war die Windschutzscheibe so von Insekten zugekleistert, dass ich nichts mehr sah. Also schnell zur Tanke und Auto waschen. "Leider nicht möglich", sagte die Dame an der Kasse. Sonntags gelte in Niedersachsen ein Verbot "öffentlich wahrnehmbarer Arbeiten". Genau wie in sechs weiteren Bundesländern, aber anders als bei uns in Hamburg. Manchmal frage ich mich, wie viel Bürokratie ein Land verträgt. Und ob man nicht einmal im Jahr das große Gesetze-Schrubben einführen und Überflüssiges wegwischen sollte.Am Ende gab mir die nette Frau von der Tankstelle noch den Tipp, ich solle ins Gewerbegebiet fahren. Dort gebe es eine SB-Waschanlage. Sei zwar auch verboten, aber immerhin geöffnet. Gesagt, getan. Sie glauben nicht, was da los war! Die Waffe des kleinen Mannes ist manchmal eine Hochdruckreiniger-Pistole.