AUTO BILD 29/2018

W

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ir reden in Deutschland viel über Fahrverbote, über Feinstaub und NOx/NO2, die miese Luftqualität in unseren Städten. Im Moment wird der "drecki­ge" Verkehr wie in Hamburg einfach in Straßen ohne Messstation umgelei­tet. Kann man sinnvoll finden, ich hal­te es für Quatsch. Aber wer redet über die Autofahrer? Oder präziser: Wer re­det eigentlich darüber, was vorn ins Auto reinkommt? Mein Kollege Matthias Moetsch hat bei Umweltphysikern der Uni Heidelberg eine große Schad­stoffstudie in Auftrag gegeben. Die Frage war: Wie viel NO2 landet im In­nenraum von Autos? Nicht CO2, das atmen wir alle aus, sondern das Stick­oxid, von dem alle reden.Und zwar auch dort, wo keine Messstation steht, auf Landstraßen, Autobahnen, in Tun­neln. Den Dieselruß, den viele von uns kennen, wenn ein Lkw mal so richtig Gas gibt, den konnte man sehen. NO2 riecht nicht und ist unsichtbar. Die Ergebnisse (ab S. 14) sind er­schreckend. Die Belastung am Steuer schlägt jeden Grenzwert. Hat uns bisher nicht getötet, könnten Sie jetzt sagen. Wir weisen nach, dass ein Aktivkohlefilter, der wenig mehr als die normalen Filter kostet, das Problem löst. Der Haken: Er ist kein Standard. Das sollte sich schleunigst ändern.