AUTO BILD 3/2017

ft werde ich gefragt: Wie schafft ihr es bloß, jede Woche ein Heft zu füllen? Da muss ich immer grinsen. Wenn die wüssten ... Bei uns läuft das so ab: Immer dienstags in der Themen-Konferenz müssen die Redakteure quasi ihre Bewerbungen abgeben, ihre Geschichten vorstellen, Werbung in eigener Sache machen. Wer ins Heft will, muss gute Ideen haben. Nur die besten schaffen es. In dieser Ausgabe hat das Test-Ressort die meisten Seiten "gewonnen". Beim Thema der Woche dreht sich alles um die Frage: Soll ich nach dem ganzen Skandal überhaupt noch einen Diesel kaufen? Sieben Benziner-Diesel-Paare stellen sich den kritischen Blicken der Kollegen, nächste Woche sechs weitere. Zudem hat das Team um Test-Chef Andreas May wieder jede Menge Fahrberichte und Neuvorstellungen im Gepäck, dazu neue SUV-Pläne von Skoda und einen Test des neuen SÜVchens von Suzuki.Im Service-Ressort nebenan vergleichen die Jungs diesmal Scheibenreiniger und haben ganz genau nachgerechnet. Das Ergebnis ist unglaublich: Einmal Scheibe sauber kostet mehr als eine Ausgabe AUTO BILD: bis zu 2,33 Euro. Irre, oder? Mit einer irren Geschichte angelt sich schließlich das Reportage-Team die Ausstiegs-Seiten. Ein Kollege kurvt mit einem VW Bus, der völlig Banane ist, durch Utah. So kommt man ins Heft ...Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Diesel gegen Benziner, Teil 1: Audi Q2 , Mazda6, Mercedes E-Klasse, Opel Mokka X, Peugeot 3008, Renault Scénic und VW TiguanVier neue Skoda-SUV: Polar, Yeti, Kodiaq Coupé und Elektro-CrossoverCitroën C5: Designerstück in der Mittelklasse • Umfrage: Trotz Müdigkeit wird weiter gefahren • Neuzulassungen: Die Jahres-Hitliste 2016 • Aufreger: Autonome Autos doch nicht so autonomOpel Crossland XHyundai i30 • Mercedes-AMG GT R trifft E 63 AMG (W 211) • Mini Countryman /Nissan Micra Diesel • Mazda MX-5 RF begegnet seinem Urahnen (NA) • Porsche Panamera HybridEinzeltest: Suzuki Ignis 1.2 AllgripLeser-Voting Toyota C-HR Youngtimer-Spezial: Tatort Hamburg • Ungeschminkt: Feuerwehr-Kübel VW 181Produkttest: Scheibenreiniger als Fertigmischungen • Zehn Tipps gegen Feuchtigkeit im Auto Jeep Cherokee : Wie gut ist der Ami mit Benz-Motor? • Autos ohne Wertverlust: Citroën XM Der irre Comic-Bus.