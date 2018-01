AUTO BILD 3/2018 — 19.01.2018 Die neue AUTO BILD SUV oder Kompakter? Sechs heiße Duelle – unter anderem VW T-Roc gegen Golf. Dazu: Neuer DS7 Crossback gegen Mazda CX-5 und Volvo XC60.

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Die neue AUTO BILD 3/2018: Das sind die Themen

eder Tesla noch Apple waren unter den Ausstellern auf der Techno-Messe CES in Las Vegas. Sie haben es nicht nötig, die Leute sind auch so heiß auf ihre Produkte. Ein Tesla Model X kam dann doch noch zu Ehren. Er warb mit Solarzellendach auf dem Panasonic-Stand. Als der Strom auf der Messe ausfiel, auf der es so viel um E-Mobilität ging, und eine Halle in kompletter Dunkelheit versank, war der Tesla der einzige Lichtblick: Er hatte nämlich noch Strom, als Tausende Besucher versuchten, mit ihren Handys den Weg zu beleuchten ...Meine drei Lehren aus Vegas: 1. Das autonome Fahren kommt schneller, als wir alle denken. Fahren Sie heute mal, wenn Sie können, mit dem Lane Assist, und lassen Sie das Lenkrad bei 180 km/h los. Dann wissen Sie, was kommt. Der Haken: Erst 15.000 Menschen weltweit sind schon autonom (Stufe 3 und mehr) gefahren. 2. Vergesst die "normalen" Autos nicht. Ein restaurierter T1-Samba-Bus löste auf dem Nvidia-Stand mehr Gedränge aus als die Computersimulationen. 3. Nach der Messe ist vor der Messe: In Detroit ging es diese Woche um die neue G-Klasse, den neuen Jetta, BMWs X2 feierte Messepremiere und die US-Hersteller ihre Riesen-Pick-ups. Der Liter Benzin kostet in den USA gerade 57 Cent ....Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur) SUV oder Kompakter? Sechs heiße Duelle: Audi Q2 gegen A3, Citroën C3 Aircross gegen C3, Hyundai Kona gegen i30, Mazda CX-3 gegen 3, Renault Captur gegen Mégane, VW T-Roc gegen GolfBMW 8er: Das neue Spitzencoupé • Valeo: Elektro-Stadtwagen für 7500 Euro • Aufreger: Ersatzteilwucher bei • Youngtimern • Hitliste: Die meistverkauften Autos 2018... Frank M. RinderknechtDie sprechende A-KlasseConnected Car Award: Die Gewinner • VIP-Lounge: Tolle Preise zu gewinnen • Werden Sie Leser-Reporter und fahren den Hyundai KonaFacelift für den MiniVW Up GTI trifft Pirelli-GTI • Toyota Yaris GRMN • Dallara StradaleDrei Mittelklasse-SUV : Neuer DS 7 Crossback gegen Mazda CX-5 und Volvo XC60Reißverschlussverfahren: Forscher findet Formel, damit es beim Engpass nicht klemmtBissige Marder: Teure Schäden vermeiden • Zerkratzte Alu-Räder: So kommt der Glanz zurückVolvo V40: Nur schön oder auch gut?Internet-Hit von AUTO BILD: Hier fährt ein Schuljunge McLaren mit 570 PS.