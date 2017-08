AUTO BILD 31/2017 — 03.08.2017 Die neue AUTO BILD Die dunkle Seite der Autohersteller – großer AUTO BILD-Report. Dazu: Neuer 2er und i5 – BMW hat große Pläne. Und: Datenklau – Hilfe, mein Auto ist ein Spion!

Die neue AUTO BILD 31/2017: Titel und Inhalt

rüher war sicher nicht alles besser. Aber irgendwie hatte der Begriff "Moral" noch einen Wert. "So etwas tut man nicht" – Sätze wie diese stammen aus der Generation unserer Eltern und prägte sie. Damit war alles gesagt. DAS TUT MAN NICHT! Nach Dieselbetrug und Kartellvorwürfen klingen solche Spielregeln des täglichen Umgangs wie aus der Steinzeit. Heute schämen wir uns für eine Industrie, auf die wir eben noch stolz waren. Für Hersteller, die vertuschen, wo immer es geht, und Betrug aus lauter Gier zum Geschäftsmodell gemacht haben. Und für Politiker, die, statt dem Verbraucher zu helfen und aufzuklären, gerade parteipolitische Ränkespiele auf dessen Kosten betreiben. Die Hintergründe des kollektiven Versagens haben unsere Mitarbeiter in einem Report zusammengefasst. Es zeichnet das Sittengemälde einer Branche, deren moralischer Kompass komplett die Orientierung verloren hat.In diesen Tagen ist es schwer, nicht auch die Lust aufs Auto komplett zu verlieren. Da tun Typen wie Oli Sonntag richtig gut. Mit dem sympathischen Blech-Messie starten wir unsere neue Serie "Die verrückten Autosammler". Hauke Schrieber berichtet zuvor über die erste Fahrt im Tesla Model 3 und holt den neuen Star am Elektro-Himmel zurück auf die Erde. Und ganz zum Schluss surfen wir mit Ihnen hinterm Auto über den Acker. Moralisch völlig korrekt.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Lobbyismus und Absprachen der Hersteller: Sieben Themen, die wütend machen • AdBlue beim Diesel – was Sie jetzt wissen müssenNeuer BMW i5 und 2er Active Tourer Stuttgarter Urteil zu Diesel-Fahrverboten • Pilotprojekt: Fahrerloses Parken im Parkhaus • Gefahr durch Killer-Kältemittel im Seat Ibiza • Münchner Start-up stellt Solarauto vor • Aufreger: Kommunen blitzen ohne BeweisKia Stinger • Tesla Model 3 Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI gegen Ford Mondeo Turnier, Renault Talisman Grandtour und Skoda Superb Combi • Renault Koleos dCi 175 4WD Xtronic gegen Honda CR-V und Mazda CX-5 • BMW M550i gegen Audi S6 und Lexus GS F Neues aus dem Dauertest-FuhrparkSerie "Mein erstes Mal": Fiat Uno • Serie "Die verrückten Autosammler": Oliver SonntagGefahr: Das vernetzte Auto • AUTO BILD-Kummerkasten • Studie: Welche Modelle glücklich machenKnuddelig auch im Alter? Der Ford Ka als Gebrauchter • Vergessene Helden: Die erste C-Klasse von MercedesAckergliding: Hinterm Geländewagen übers Stoppelfeld.