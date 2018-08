AUTO BILD 31/2018

V

Stefan Voswinkel, stellvertretender AUTO BILD-Chefredakteur.

on der ersten Idee bis zum fertigen Auto vergehen so um die vier Jahre. Weil die Hersteller in dieser Zeit immer wieder bei potenziellen Kunden abfragen, ob das Auto gefällt. Und es so lange verändern, bis es das bei so vielen wie möglich auch tut. Und was kommt dabei heraus? Synthetische Autos, die uns in ihrer Perfektion kaltlassen. Dabei kann es so einfach sein, tolle Autos zu bauen. Wie den Suzuki Jimny oder Lada Vesta Kombi aus diesem Heft. Sie kosten viel, wirklich viel weniger als der deutsche Durchschnitts-Neuwagen (30.350 Euro). Und gehen uns trotzdem ans Herz. Weil sie einfach sind, eindeutig. Die verstehst du, ohne dass sie dir jemand erklären muss.Der Suzuki etwa. Klares Design, die Konstruktion mit dem stabilen Leiterrahmen schert sich einen Dreck um den aktuellen SUV-Trend. Trotzdem kann es nahezu die ganze Redaktion kaum erwarten, bis wir hinters Lenkrad dürfen. Bei einem Auto, das keine 16.000 Euro kostet. Auch der Lada ist bei den Kollegen beliebt. Jeder will 'ne Runde drehen, kommt erstaunt wieder. Perfekt ist der Vesta aber nicht. Muss er auch gar nicht sein. Dass er eine ehrliche Haut ist, macht seinen Reiz aus. Ihr Stefan Voswinkel (Stellvertetender Chefredakteur)