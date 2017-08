AUTO BILD 32/2017 — 10.08.2017 Die neue AUTO BILD A6 & Co. – sechs neue Audi in AUTO BILD. Dazu: Neuer Volvo XC60 gegen Audi Q5 und Mercedes GLC. Und: Neuer Opel Crossland X siegt gegen Mazda CX-3 und Renault Captur.

S

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

Die neue AUTO BILD 32/2017: Titel und Inhalt als Download!

AUTO BILD im Abo inkl. Motorsport-Beilage Kein Heft mehr verpassen

Portofrei ins Haus

Geschenk Ihrer Wahl gratis Prämie sichern

elten steckt in einem Sommerloch so viel Sprengstoff wie diesmal. Kaum ein Tag ohne News zum Dieseldilemma oder zu geheimen Absprachen zwischen Politik und Industrie. Und damit Sie gar nicht erst auf die falsche Idee kommen: Nein, ich habe diese Zeilen natürlich nicht zur Abstimmung an die Hersteller geschickt. Im Ernst: Wir lassen uns von niemandem diktieren, was wir schreiben sollen oder dürfen. Haben wir noch nie getan und werden wir auch nicht tun. Wir sagen weiterhin, was Sache ist und legen den Finger in die Wunde. Das tut manchmal weh, bringt uns aber auch Respekt. So schrieb "Der Spiegel" gerade über unseren Sieben-Punkte-Plan, wie man jetzt das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen könnte: "Dieser Plan hatte mehr Substanz als alle Maßnahmen, die Autohersteller und Politik auf dem sogenannten Dieselgipfel beschlossen haben."Dass sich kritische Berichterstattung, Distanz und Beharrlichkeit auszahlen, zeigt unser Thema der Woche. Claudius Maintz hatte immer wieder Sicherheitslücken der Keyless-Go-Technologie angeprangert und Lösungen gefordert. Jetzt, mehr als ein Jahr später, gibt es endlich einen sicheren Schlüssel. Aber: Nur drei von 21 Herstellern erklären gegenüber AUTO BILD, den neuen Super-Schlüssel bald einzusetzen zu wollen – in einer abgespeckten Variante. Das reicht uns nicht. Wir werden weiter bohren!Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Keyless Go: Neuer Schlüssel lässt Autodiebe alt aussehenSechs Neue von Audi: A1, A3, A4, A6, Q6 und e-tronNeuer Porsche 911 fährt elektrisch • 360 Grad: Taxi-Drohne im Testbetrieb • Grafik der Woche: Welche Hersteller hängen am Diesel? • Aufreger: Die Bilanz des Bundesverkehrsministers Volvo XC60 D4 AWD gegen Audi Q5 2.0 TDI quattro und Mercedes GLC 250 d 4Matic • 10 Autos im 200-km/h-Test • Opel Crossland X 1.2 Turbo gegen Mazda CX-3 Skyactiv-G 120 und Renault Captur TCe 120Caravan Salon: Die schönsten Neuheiten für Camper Serie "Mein erstes Mal": Audi 80 GTDiesel-Gipfel: Die 12 wichtigsten Fragen • Gebrauchtwagen-Programme der Hersteller: Was steckt wirklich hinter den Angeboten? • Elektronikärger: So lesen Sie den Fehlerspeicher ausSo gut ist der dritte Mazda6 als Gebrauchter • Vergessene Helden: Pontiac Trans Sport Harley oder Haus? Harley-Davidson E-Glide Ultra Limited gegen Ahorn Camp 660 Eco.