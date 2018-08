AUTO BILD 32/2018

I

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ch war zwei Wochen mit der Familie auf Mallorca. Mein Mietwagen : ein Seat Arona, in Spanien fahre ich spanisch. Ich könnte jetzt darüber schreiben, dass es ein solides, praktisches Auto ist, sogar mit drei Kids auf der Rückbank. Dass die einzige Extravaganz der Designer die Außenspiegel sind. Dass man auch ohne Parkpiepser und Navi ( Google Maps via Handy) gut zurechtkommt.Kann ich aber nicht, weil ich immer noch wütend bin, dass Vermieter immer wieder versuchen, die Urlauber, die einfach nur in ihr Feriendomizil fahren wollen, übers Ohr zu hauen. Denn die allermeisten haben vorher gebucht und bezahlt, Provision gibt's nur fürs Aufschwatzen. Tankversicherung, Upgrade auf ein größeres Auto (was keins ist, weil es mehr kostet), Reifenversicherung, "Sie bleiben auf jeden Fall auf den 1200 Euro Selbstbeteiligung sitzen"-Gelaber. Dabei hat man bei der Buchung alles schon abgeschlossen, man ist ja schließlich Deutscher. Es soll Angst machen und Extra-Geld aus der Tasche ziehen. Zu unserer (kleinen) Mietwagen-Ärger-Story in der Ausgabe 30 haben uns verdammt viele Leserbriefe erreicht. Irgendwie hat jeder von uns so was schon erlebt. Die Autos sind toll, die Vermieter nicht. Neue Fälle: ab Seite 80.