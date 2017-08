AUTO BILD 33/2017 — 18.08.2017 Die neue AUTO BILD Variosport – VW erfindet den Touran neu. Dazu im neuen Heft: die neue Bulli-Familie. Und: Mängel, Nepp und mieser Service – Mietwagen-Falle Mallorca.

iebe Leserin, lieber Leser, mit diesem Editorial verabschiede ich mich von Ihnen nach elf Jahren als AUTO BILD-Chefredakteur. In Hamburg sagt man Tschüs. Für Ihre Treue sage ich ganz herzlich Danke. Der AUTO BILD-Gruppe bleibe ich erhalten – neben AUTO BILD KLASSIK bin ich künftig als Chefredakteur für neue Formate zuständig. Aus meiner Sicht könnte der Zeitpunkt nicht passender sein: Die Branche ist im Umbruch. Und Sie, liebe Leser, erwarten von uns deshalb fundierte Informationen zu vielen neuen Themen. Elektromobilität , selbstfahrende Autos, Carsharing, Digitalisierung: Durch den Dieselskandal beschleunigt, muss sich die Autoindustrie neu erfinden. Und das müssen auch die Medien rund ums Auto. Viele neue Titel und Digitalprodukte werden entstehen.Geht es Ihnen genauso wie mir? Mein Umgang mit dem Auto verändert sich. Früher wollte ich so schnell wie möglich ankommen. Heute habe ich Spaß daran, so entspannt wie möglich am Ziel zu sein. Das Auto so richtig zu genießen, statt es zu hetzen. Flüsterleise loszuzischen, statt mit lautem Auspuff Krawall zu machen. Das Tolle daran: Der Spaß am Auto wird nicht weniger. Im Gegenteil: Er gewinnt neue Facetten hinzu. Mein Nachfolger Tom Drechsler, bisher Vizechef bei BILD am SONNTAG, wird viel spannendes Neues für Sie bringen. Bleiben Sie AUTO BILD gewogen!Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Nach dem Diesel-Gipfel: Alle Rabatte der Hersteller, wie Sie sparen und am meisten rausholenVW Variosport und die neue Bulli-FamilieBMW: Roadster-Studie Z4 Concept • Umwege: Millionen Stunden verschwendet • Aufreger: Der Opel Ampera-e bleibt ein PhantomNeuer Ford Fiesta 1.0 EcoBoost gegen • Citroën C3 PureTech 110, Hyundai i20 1.0 T-GDI und Opel Corsa 1.0 Ecotec • Audi SQ5 gegen Mercedes-AMG GLC 43 und Porsche Macan GTSSerie "Mein erstes Mal": Citroën Xantia Mitmachen und Jaguar gewinnen!Saab 900 und 9-3: Genießer-Cabrios zum Günstig-Tarif SERVICE Mein Auto kann sprechen: Sprachsteuerung zum Nachrüsten • Bußgelder aus dem Ausland: Muss man zahlen? SECONDHAND Audi A3: ein kompakter Star • Vergessene Helden: VW Polo Steilheck AKTION Toyota C-HR Hybrid im Pendlertest FASZINATION Wie ein amerikanischer Autohändler eine gigantische Sammlung japanischer Winzautos zusammentrug.