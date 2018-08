AUTO BILD 33/2018

E

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

s ist passiert: Ich bin zum ersten Mal mit einem E-Auto die knapp 300 Kilometer von Berlin nach Hamburg gefahren, ohne Tunnelblick auf die Reichweitenanzeige, nonstop. Okay, E-Auto ist nicht ganz korrekt, denn der Hyundai Nexo fährt ein Kraftwerk mit sich herum. Wasserstofftank, Brennstoffzellen, Batterie, Elektromotor. Emissionen? Wasserdampf, sonst nichts. Aber Verbrenner, Diesel Range-Extender , alles Fehlanzeige.Endlich mal ein Auto, das auch meinen Nachbarn (Physiker) interessiert. Er wusste sofort: Mercedes hat damit lange experimentiert, andere auch. Aber auf die Straße bringen es jetzt die Südkoreaner. Blinker – und Scheibenwischerhebel sind aus dem Konzernbaukasten (wir haben noch einen i20 zu Hause), aber alles andere ist in einen feinen 4,67-Meter-SUV verpackt. Ich habe das Auto im Januar auf der CES in Las Vegas gesehen – dass ich nun damit 180 km/h auf der Autobahn fahren kann, beeindruckt mich. Und der Tank ist in drei Minuten wieder voll, Reichweite nach WLTP 666 Kilometer. Ziehen Sie 200 ab, dann stimmt's. Ja, Wasserstofftankstellen gibt's erst ein paar Dutzend. Aber was ich wichtig finde: Dieses Auto ist keine Kopie von irgendwas, Hyundai stellt hier (auch wenn sie angeblich fett draufzahlen) ein Auto hin, das deutsche Hersteller gerne hätten.