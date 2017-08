AUTO BILD 34/2017 — 24.08.2017 Die neue AUTO BILD Die E-Auto-Lüge: Eine Extrem-Testfahrt im Renault Zoe zeigt, wie's um das Elektroauto wirklich steht. Dazu im neuen Heft: SUVs mit Dreizylinder im Vergleich. Und: G-Klasse – nach 39 Jahren alles neu.

rinnern Sie sich noch an Ihr erstes Mal? Bestimmt! Was wäre, wenn man sein erstes Mal noch einmal treffen könnte? Ohne die Erfahrungen mit denen, die danach kamen. Aber mit dem Wissen von heute. Meine ich eine Frau, einen Mann? Nein, ich meine das Auto, das Sie, wir alle nicht vergessen können. Jeder hat so eins. Beim einen ist es ein Corrado, beim anderen eine Ente, ein Renault 5 Alpine. Bei mir der Peugeot 205 GTI 1.6. Sie kennen unsere Serie "Mein erstes Mal". Jetzt sind Sie gefragt: Bewerben Sie sich mit einem Foto von sich und Ihrem unvergessenen Auto, mit ein bisschen Glück stellen wir es Ihnen für einen Tag vor die Tür (an t.drechsler@autobild.de).Diese AUTO BILD ist übrigens mein erstes Mal. Wenn Sie so viel Spaß beim Blättern und Lesen haben, wie wir ihn beim Machen des Heftes hatten, gefällt es mir. Das AUTO BILD-Team und ich, beraten vom international ausgezeichneten BamS-Art-Director Saulo Santana, wollen Sie zum Staunen bringen. Wir werden uns in den kommenden Wochen kennenlernen. Die technischen Daten: Baujahr 1964, gerade umgezogen nach Hamburg, verheiratet mit der besten Autofahrerin der Welt, zwei Töchter (7, 4), ein Sohn (1) mit echtem AdBlue und hohem Windelverbrauch. Familienauto? Schauen Sie auf Seite 44. Bis nächste Woche!Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Die ganze Wahrheit über Elektroautos: Selbstversuch mit dem Renault Zoe über 3015 Kilometer quer durch DeutschlandZu Besuch im neuen Range Rover Velar: Die volle Ladung Luxus – mit vier Fernsehern Mercedes GLB , GLG und G-KlasseLast Mile: E-Roller für den Kofferraum • Aufreger: Knöllchen beim Supermarkt • Hitliste: SUV-Boom schlecht fürs KlimaVW T-Roc – der Golf spielt SUV Kleine SUV mit Dreizylinder: Audi Q2 gegen Mini Countryman , Peugeot 3008 und Seat Ateca • Duell der Kompakt-Kracher: Honda Civic Type R gegen Seat Leon Cupra 300Im Auto mit ... Ferdinand DudenhöfferDie fünf Geheimnisse des VW T6BMW 220d CabrioHier geht elektrisch die Post ab: Street Scooter gegen Tesla Model 3Einmal fahren wie Robert De Niro im Film: Mit dem Checker-Taxi durch New York • Serie "Mein erstes Mal": Opel Kadett CityReifenschäden: Achtung, Lebensgefahr! • Innenraum: So verschwindet Urlaubsdreck • Sparen: Mehr Geld im Portemonnaie • Klimaanlage: Hilfe, mein Auto stinkt BMW M135i und 116i: Schnell oder sparsam? • Helden von gestern: Wartburg 1.3Der VW I.D. Buzz trifft auf den ersten Bulli