Stefan Voswinkel, stellvertretender AUTO BILD-Chefredakteur.

eit Jahren bemängeln wir die realitätsfremden Verbrauchsangaben. Abweichungen zwischen dem vom Gesetzgeber vorgeschriebenen NEFZ und unserem Test von mehr als 30 Prozent sind keine Seltenheit. Kein Wunder: Die Autos dürfen mit abgeklebten Karosseriefugen und mit zum Platzen gefüllten Reifen auf dem Prüfstand herumschleichen. Der neue Normzyklus WLTP sollte Abhilfe schaffen, einen realistischeren Anhaltspunkt für Autokäufer bieten. Und was passiert? Nicht viel. Die VW-Gruppe etwa schafft es mit vielen Modellen nicht, sie zum 1. September 2018 neu zu zertifizieren. Insgesamt wird die riesige Lieferlücke den Konzern eine Milliarde Euro kosten. Was für ein Chaos.Blöd für VW und seine Kunden. Ein Skandal für alle ist aber, dass die Hersteller jetzt wohl überhöhte Werte angeben. Das macht es ihnen in ein paar Jahren leichter, eine prozentuale Ersparnis gegenüber heute zu erreichen. Die Leidtragenden sind mal wieder wir, die nun überhöhte Kfz-Steuern zahlen – der CO2-Ausstoß (und damit der Verbrauch ) ist Teil der Rechnung. Wohlgemerkt: Die Autos sind immer noch die gleichen, nur auf dem Papier verändert sich was. Leider nicht zum Positiven. Geht's noch?