AUTO BILD 35/2017 — 31.08.2017 Die neue AUTO BILD Vollgas-Duell mit 900 PS: Audi RS 5 gegen BMW M4 Competition. Dazu im neuen Heft: Dieselkrise für 690 Euro umfahren? Gebrauchter Audi A4 im Test. Und: Aufreger – Tricks mit Thermofenster.

ha, Angela Merkel hat keinen Plan in der Diesel-Krise, sagt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Ich bin wahrlich kein Fan aller Politiker. Aber ein Fan davon, Dinge vom Ende her zu denken. Kanzlerin Merkel sagt: "Den Diesel wird es noch viele, viele Jahre geben, genauso wie den Verbrennungsmotor." Und damit hat sie recht. Dass selbst flächendeckende Fahrverbote nicht die Klimaprobleme mancher Städte lösen werden, will keiner wahrhaben. Es stimmt aber. Den Diesel zu verdammen und uns, die Kunden, zum massenhaften Benziner-Kauf zu quatschen, ist jedenfalls keine Lösung. Die meisten haben (noch) keinen Partikelfilter, zack, da haben wir das nächste allerfeinste Staubproblem. Mein Eindruck: Wenn alle, die Fahrverbote fordern, schon mal damit anfangen, hilft es der Umwelt am meisten.Ich will Sie, unsere Leser, ja näher kennenlernen. Danke für Ihre vielen Mails zur Porsche-Frage! Gewinnen kann aber nur einer. Herzlichen Glückwunsch, Laslo Blazik aus Böblingen! Sie verbringen mit mir einen Tag am Steuer von AUTO BILD. Richtige Antwort: ein 911 Carrera 3.2 Cabrio mit 231 PS, Baujahr 1983. Bis nächste Woche!P.S.: Das IAA-Logo auf dem Titel steht übrigens im Scheinwerfer des neuen Porsche Cayenne Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Die Stars der IAA Borgward Isabella Coupé • Porsche Cayenne • Opel Grandland X • BMW i3 /i3 S • Mini Electric Drive • VW Polo – schon gefahren • Skoda Vision E • Die Top Ten von AUTO BILDSauberes Erdgas: Audi A4 /A5 g-tron • Aufreger: Tricks mit ThermofensterLeistung trifft Luxus im Bentley Continental Supersports Im Auto mit … Cassandra SteenFord Mondeo Turnier Audi RS 5 gegen BMW M4 CompetitionVW Polo I gegen Polo VIFast 20 Jahre her, trotzdem nicht vergessen: Wie Georg Kacher den Ferrari 360 crashteSerie "Mein erstes Mal": VW Käfer 1303Rückrufe: Werden wir als Testfahrer missbraucht? • AdBlue: Woher kommt der Saubermann? • Geld: Unsere Spartipps • New Mobility: Hier droht Ärger!Audi A4: Darf man einen Gebrauchten für 690 Euro kaufen?So war die Rallye Hamburg–Berlin-Klassik