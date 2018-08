W

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

enn Sie wissen wollen, wohin eigentlich die ganzen schönen und teuren Bugatti , Bentley, Rolls-Royce, McLaren, Ferrari verkauft werden, müssen Sie Ende August nach Monterey in Kalifornien fliegen. Ich habe noch nie so viele Autoträume auf einmal gesehen wie bei der Autoshow Concours d'Elegance auf dem Golfplatz von Pebble Beach . Die neue Autowelt, die sich dort auch präsentiert, sehen Sie in AUTO BILD 35/2018: BMW zeigt den neuen Z4, Audi den PB18 e-tron (ich durfte trotz Verbot drin sitzen). Designer wie Marc Lichte (Audi), Klaus Bischoff ( VW ) und Thomas Ingenlath (Polestar) schlendern gut gelaunt übers Grün. Ihr Kollege Gorden Wagener präsentiert mit seinem Team den Mercedes EQ Silver Arrow, ein 5,30 Meter langes Einsitzer-Geschoss. Echt abgefahren!Die beste Verbindung von alter und neuer Mobilität zeigt mir Jaguar. Ich durfte wie Prinz Harry im E-type Zero fahren. Das E steht jetzt für elektrisch. Der Reihensechszylinder ist weg, der Antrieb vom Elektro-SUV i-Pace drin. Faszinierend, diese Legende (der Testwagen ist Baujahr 1968) so zu steuern. Das wird nicht jedem Petrolhead gefallen, aber es holt einen Klassiker aus der Verbrenner-Verschisskiste. Denn der Umbau geht 2020 in Serie.