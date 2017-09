AUTO BILD 36/2017 — 07.09.2017 Die neue AUTO BILD – mit DVD! Alle Stars der IAA 2017 in Frankfurt auf DVD – jetzt in der neuen AUTO BILD! Dazu: Wie VW, BMW, Audi und Mercedes die E-Kurve kriegen wollen. Und: Kanzlerkandidat Martin Schulz im Interview.

Die neue AUTO BILD 35/2017: Das sind die Themen

utos zu testen gehört zur DNA von AUTO BILD. 750 Punkte kann ein Auto im besten Fall bekommen (hat aber noch nie eins). "Kann es wirklich sein, dass bei Ihnen Diesel ohne SCR-Kat Tests gewinnen?", schrieb neulich einer unserer Leser. Und meinte, wir sollten Autos ohne gar nicht testen. Das machen wir nicht. Aber: Zur IAA ändern wir unsere Punktetabelle. Künftig wird der Faktor Umwelt höher bewertet, zeitgemäßer. Und wir ändern noch mehr: Gleichzeitig führen wir einen Eco-Index ein. Das ist kein Mies- oder Schlechtmacher, sondern eine Wette auf die Zukunft. Aktuell fahren unter dem Euro-6-Label schlimme Stickoxid-Schleudern ebenso wie Supersauber-Diesel. Verstehen Sie das? Ich nicht. Mit der Norm Euro 6d gibt es dank des RDE-Prüfverfahrens (Real Driving Emissions) endlich wieder eine Abgasnorm, die uns sagt, wie sauber die Autos auf der Straße wirklich sind.Mit unserem Eco-Index belohnen wir das und noch mehr. Zum Beispiel auch Benziner mit Partikelfilter. Die Wertung fließt nicht ins Punktesystem ein. Ein Auto kann einen Test gewinnen und Eco-Index-Verlierer sein. Sie als Kunde bekommen Klarheit – und nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner.Bleiben Sie sauber!Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Deutschland unter Strom: Wie sich VW, Audi, BMW und Mercedes gegen Tesla wehrenTestschema verschärft – für die Umwelt • Neuer Eco-Index schafft KlarheitStolze Eltern: Opel-Chef und Peugeot-Boss begegnen sich am Opel Grandland X Nissan Leaf II: Jetzt mit stärkerem AkkuIm Auto mit … Martin Schulz Opel Insignia GSi trifft Kadett E GSiFahren und fahren lassen: Unterwegs im neuen Audi A8 • Neuer VW Polo gegen Seat IbizaZwischen lustig und lästig: Was uns diese Woche in Fahrt brachte Hyundai i30 Kombi 1.0 T-GDI gegen Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo, Skoda Octavia Combi 1.0 TSI und Toyota Auris Touring Sports 1.2 TurboRomantik-Wochenenden zu gewinnen • Mazda Design-Wettbewerb 2017 • Bei Anruf Cash!Mit dem Can-Am Spyder unterwegs im Namen der SauberkeitÖlverbrauch: Was ist normal? • Geld: Hier sparen Sie mit AUTO BILD • Carsharing: Eine App, viele Autos • So helfe ich mir selbst: Reifendruck Opel Adam : Wie gut ist der Mini-Konkurrent?Volkswagen extrem: VW Up 1.0 gegen Bentley Continental Supersports