AUTO BILD 36/2018

V

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ier von zehn verkauften Autos in Deutschland haben ausländische Hersteller gebaut, die Importeure kamen 2017 auf 38,2 Prozent Marktanteil. Wir Deutschen mögen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und Qualität. Das alles gibt's auch ohne "made in Germany". Und dazu noch lange Garantien. Der Importanteil könnte dieses Jahr noch besser werden. Schuld ist der zunächst lässige, jetzt langsam wirklich umsatzgefährdende Umgang vieler deutscher Hersteller mit der Umstellung auf die neue, realistischere Verbrauchsnorm WLTP.Kurz der Stand: Volvo hat alle Modelle seit Mai homologiert. Toyota und Lexus auch. Die PSA-Gruppe mit Peugeot Citroën , DS, Opel und Vauxhall meldet ebenfalls Vollzug. Kia und Hyundai sind so gut wie durch. Okay, Renault und Nissan haben noch Probleme, aber sonst sind eigentlich nur die Deutschen im Verzug. Vor allem der VW-Konzern mit seinen vielen Modellen tut sich schwer mit der Umstellung. Irgendjemand hat das Problem gewaltig unterschätzt. Warum gerade wieder wir Deutschen?Das denke ich lieber nicht zu Ende. Kleiner Trost für den, der aufs neue Auto wartet: die Spritpreise . Im August 1,46 Euro pro Liter Super E10 im Schnitt. Laut clever-tanken.de Jahresrekord.