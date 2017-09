AUTO BILD 37/2017 — 14.09.2017 Die neue AUTO BILD Das Handy tötet mehr Menschen am Steuer als Alkohol. Was AUTO BILD und Dekra jetzt tun, steht im neuen Heft 37/2017. Dazu: Retro-Renner der Extraklasse – Porsche 911 R trifft New Stratos.

Die neue AUTO BILD 37/2017: Das sind die Themen

ls ich das letzte Mal auf der IAA war, war Strom kein Thema, allenfalls bei der Beleuchtung der glänzenden Ausstellungsstände. Das ist längst anders. Die IAA 2017 steht total unter Strom – und dabei ist Tesla gar nicht dort. Jetzt zeigen auch die anderen Hersteller, dass sie es können. Sie präsentieren Elektroautos, die uns begeistern. Der Kunde will kein E-Auto? Völliger Blödsinn! Wir Autofahrer sind bereit für ein neues mobiles Zeitalter: Würden Autos mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren verboten, stiegen 90 Prozent der Deutschen ohne Murren auf ein Modell mit alternativem Antrieb um. Nur zehn Prozent würden ihr Auto abschaffen, so eine Studie. Nun liegt es in den Händen der Industrie. Wir sollen nicht den Anschluss weltweit verlieren, sagt die Kanzlerin. Dann mal zu!Ich mache mir keine Illusionen: Eine IAA kann den ganzen Diesel-Mief nicht vergessen machen. Aber die IAA ist eine Chance. Sie kann eine Million Besucher wieder "aufladen" mit der Faszination, die Autos haben können. So wie meine Augen als Kind geleuchtet haben, sollen sie wieder leuchten.Bis nächste Woche!Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Todesfalle Handy: Warum Smartphones am Steuer nichts zu suchen habenDie letzten Geheimnisse der IAA: Vom BMW X7 bis zum Mercedes-AMG Project One • Audi Aicon – exklusive Begegnung mit der intelligenten IAA-Studie aus IngolstadtKrankheit: Gefährliche Aussetzer am Steuer • Euro NCAP : Sieben Modelle im Crashtest • Hitliste: Die meistverkauften Autos Jaguar XF Sportbrake • Mazda Skyactiv-X Nissan Qashqai 1.5 dCi gegen Mitsubishi ASX 1.6 DI-D und Peugeot 3008 BlueHDI 120Lada 4x4 gegen Land Rover Defender Bulli mit Westfalia-AusbauIm Auto mit … Michael MackBrooklyns geheime AutosammlungAuktionen: Hier gibt es verrückte Angebote • Kummerkasten: Wir helfen bei Ärger mit dem Hersteller • Die besten Spartipps • Kein Geld? Wir übernehmen die Werkstattrechnung! • Gefährliches Zubehör: Finger weg! Mercedes B-Klasse : Wie gut ist die zweite Generation?Bei Anruf Cash!Zwei Retro-Renner der Extraklasse: New Stratos gegen Porsche 911 R.