AUTO BILD 38/2017 — 21.09.2017 Die neue AUTO BILD Was uns die IAA über die Mobilität von morgen verrät: 8-Seiten-Extra über die neue Connectivity im Auto. Dazu im neuen Heft: Welche Autos Sie jetzt für 15.000 bis 30.000 Euro kaufen sollten.

Die neue AUTO BILD 38/2017: Das sind die Themen

ein Terminzettel für die IAA war so lang wie die Staus rund ums Messegelände. Stressig war's. Ich bin ja noch "der Neue" von AUTO BILD und musste mich überall vorstellen. Aber vor allem hat mich die Messe aufgeladen. In der VW-Halle bin ich zuerst, vorbei an Bentley, Bugatti (in 13 Sekunden auf 300) und Audi, nach ganz hinten gehetzt: den I.D. Buzz in echt angucken. Reinsetzen, anfassen, erklären lassen. Bei mir löst er den "Haben wollen"-Reflex aus. Nicht nur, aber auch weil er elektrisch 600 Kilometer Reichweite verspricht. Weiter, ebenfalls am Ende einer anderen Halle, strich meine Hand über den 19fach lackierten Kia Proceed. Eine Studie, aber was für eine. Ihr Designer Peter Schreyer wollte nicht sagen, was davon Serie wird, der Lack jedenfalls (leider) nicht.Natürlich ist es total subjektiv: Aber mir gefielen der schicke Opel-Stand in Backstein- und Beton-Optik, ein gepanzerter Mercedes-Van für Scheichs, eine 280 SL Pagode für 298.000 Euro von Brabus Classic und der Jaguar E-Pace , weiß mit rotem Leder. Was mir nicht gefiel: dass ein Vater mit zwei Kindern trotz Voranmeldung nicht auf den Ferrari-Stand durfte. So was macht mich sauer. Bis nächste Woche!Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Die Zukunft des Autos: Was wir nächstes Jahr fahren – und was 2020 und 2025 Volvo XC40 : Erstes Date im StudioKia Stonic: Erste Tour mit dem Mini-SUV • Opel Grandland XVon 15.000 bis 30.000 Euro: Welche Autos wir jetzt kaufen würden. 15 Tipps vom kleinen Smart Fortwo Cabrio bis zum gebrauchten Audi A7 Sportback Wer blockiert Eltern-Kind-Parkplätze?Welches Auto gewinnt die Kanzlerwahl?AUTO BILD-Übersetzer: BMW – DeutschDer Designer und Stararchitekt Hadi Teherani über schöne AutosSeat sucht einen Namen für seinen SUV • Skoda Fabia ab 2018 ohne Diesel • Aufreger: Opel Ampera-e nicht zu kaufen Connected Car : Neuheiten und TrendsZwei Bikes unter Strom Opel Astra 1.6 Diesel gegen Peugeot 308 BlueHDi FAP 150Hallo, Taxi! Fünf Apps im Vergleich • Geld sparen: Die besten Tipps Mazda RX-8 : Wie gut ist der Exot mit Wankelmotor? Dauertest 250. Dauertest: BMW 218i Active Tourer. Dazu die harte Wahrheit aus 31 Jahren.