AUTO BILD 39/2017 — 28.09.2017 Die neue AUTO BILD So gut wird die neue Mercedes A-Klasse. Dazu im neuen Heft: Die 50 hässlichsten Autos. Und: 5-mal VW Golf – welcher passt zu mir?

Die neue AUTO BILD 39/2017: Das sind die Themen

chockierend nannte VW-Chef Müller den Ausgang der Bundestagswahl. Und meinte nicht die mögliche Jamaika-Koalition, sondern das Abschneiden der AfD. Da halte ich es mit FDP-Chef Lindner (übrigens Porsche-Kenner und -Fahrer): Die ignoriere ich, jedes weitere Wort wäre zu viel. Aber Jamaika, also eine schwarz-grün-gelbe Regierung, was würde sie für uns Autofahrer bedeuten? Was wäre, wenn die CSU das wirklich sehr geliebte Verkehrsminister-Abonnement verliert? Was würde ein grüner Verkehrsminister ändern? Ich sage Ihnen mal, was ich darüber denke: Es wäre vielleicht gar nicht so schlimm!Ihr Tempolimit setzen sie in den Koalitionsverhandlungen eh nicht durch. Den Steueranteil beim Benzinpreis (knapp 70 Prozent) können sie kaum weiter raufsetzen. Aber das Bürokratiemonster Pkw-Maut käme dahin, wo es hingehört, in den Mülleimer. Und es würde endlich eine richtige Förderung alternativer Antriebe geben wie im E-Wunderland Norwegen. Bewegung tut gut, überall. Sogar in der Politik. Daran glaube ich. Bis nächste Woche!Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Das Grauen auf Rädern – die 50 schlimmsten Designunfälle aller ZeitenDatenschutz: Kennzeichen-Scan kommt • Opel: Diskussion um Felge im Nazi-LookDer Golf-Leitfaden: Diesel, Benziner, Erdgas, Plug-in-Hybrid oder Elektro – welcher Antrieb überzeugt wirklich? Mercedes A-Klasse : So geht's 2018 weiter • Mazda CX-5 mit Zylinderabschaltung • Hyundai i30 N INTERVIEW Im Auto mit Musiker Schiller Audi R8 Spyder V10 plus – Sportwagen trifft SpielekonsoleEinzeltest Mercedes S 450 4Matic • Ganzjahresreifen für jedes WetterAudi 100 von 1986: Bilanz eines AutolebensRückfahrkamera nachrüsten • Tipp: Mehr Geld übrig, dank AUTO BILD • Rutschiger Herbst: Unfälle vermeiden • Ärger mit der Werkstatt? Wir helfen!Die 1000 besten Werkstätten Deutschlands • Licht-Test: Kostenloser Werkstattbesuch Volvo XC60 : Der Neue macht den Alten billigDer schnellste Schulbus der Welt.