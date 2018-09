AUTO BILD 39/2018

A

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

uf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Aber das Thema ist nun mal so wichtig: die Diesel-Hardware-Nachrüstung. Drei Szenarien sind nach dem ersten ergebnislosen Gipfel von Autoindustrie und Politik realistisch: 1. Nachrüstung für alle (auch die Kunden von Importeuren) mit einem noch unklaren Bezahlmodell. 2. Nachrüstung nur für Busse, kommunale Lkw , Kleinlaster (Handwerker) mit einem ebenso unklaren Bezahlmodell. 3. Gar keine Nachrüstung, stattdessen die "Mutter aller Abwrackprämien". Es ist klar, das Letzteres den Herstellern und dem Verband der Automobilindustrie am besten gefällt. "Kauft neue Autos, dann wird die Luft von allein sauberer" stimmt ja auch, lassen wir die Emotionen mal beiseite, dass ein drei Jahre altes Auto heute als "dreckig" gilt.Die Zahl der Euro-6dtemp-Fahrzeuge nimmt gerade rasant zu, aber denkt auch einer ans Portemonnaie der Kunden? Die meisten finanzieren ihr Auto. So happig kann die Abwrackprämie gar nicht sein (oder glaubt einer, dass Angela Merkel noch so stark ist, da viel rauszuholen). Am Ende zahlen wir Autofahrer das Konjunkturprogramm für die Hersteller, denen ihr von der Politik gedecktes prüfstandoptimiertes "Wir-halten-alle-Grenzwerte-ein-System" um die Ohren geflogen ist.