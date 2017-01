AUTO BILD 4/2017 — 26.01.2017 Die neue AUTO BILD Neuer VW Golf VIII und die Elektro-Familie in AUTO BILD 4/2017. Dazu: Neuer Audi Q5 im ersten Vergleich mit dem BMW X3. Und: Diesel gegen Benziner – das große Finale.

Die neue AUTO BILD 4/2017: Titel und Inhalt als Download!

ch bin jetzt mal fies und behaupte: Jede Generation hat die Autos, die sie verdient. Damals in den Fünfzigern, den Aufbruchjahren, da sahen Autos in Deutschland freundlich aus, unschuldig, ja fast schon demütig. Heute, in Zeiten der globalisierten Ellenbogen-raus-Gesellschaft, ist von der einstigen Eleganz und Leichtigkeit nicht mehr viel geblieben. Den Blechkameraden sind nicht nur die Muskeln gewachsen, sondern auch das Ego. Monströse Schutzbunker mit aggressivem Blick, Mega-Rädern und fratzenhaften Riesenmäulern sollen alles Fremde da draußen von uns fernhalten. Okay, ich übertreibe. Aber die neue Angriffslust im Design ist ja kein Zufall. Die Kunden wollen es so, also bekommen sie es. Erstmals hat eine Studie jetzt den "bösen Blick" unserer Autos wissenschaftlich analysiert und entschlüsselt – unser Thema der Woche lesen Sie ab Seite 8.Weitgehend ohne Aggressionen verlief vergangene Woche ein Experiment in Norwegen. Als erste Metropole reagierte Oslo mit einem Dieselverbot auf schlechte Luft (Seite 58). Ein Szenario, das auch bei uns drohen könnte. Ob sich der Umstieg auf einen Benziner überhaupt lohnt, lesen Sie ab Seite 48. Fernab von so viel ernsten Gedanken kommt die Tanzstunde von Jan Horn am Ende des Heftes gerade recht. Am Steuer des neuen Toyota GT86 zeigt er, wie man auf Schnee und Eis driftet. Fies, da wäre ich gern dabei gewesen.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Erstmals bewiesen: Unsere Autos werden aggressiverNeuer Golf VIII und die Elektro-FamilieChinesische Raubkopie: Porsche Macan von Zotye • Eigenzulassungen: Schummeln bei der Statistik • Skoda Kodiaq : Neue Varianten RS, Scout und SportLine • Aufreger: Elektronische Tempobegrenzung für alle AutosHyundai i30 blue 1.6 CRDi gegen Opel Astra 1.6 CDTI • Infiniti Q60S 3.0t AWD • Mercedes E-Klasse CabrioAudi Q5 2.0 TFSI quattro gegen BMW X3 xDrive28i • Suzuki Ignis 1.2 gegen Fiat Panda 0.9 TwinAir • Diesel gegen Benziner, Teil 2: BMW X1, Hyundai Tucson , Jaguar XF, Kia Optima, Renault Mégane Grandtour, Suzuki SX4 S-Cross So lief der Tag des Dieselverbots in Oslo Kindersitze im Vergleich: Besser rückwärts • Werkstattketten: Wer macht was? • Spielwarenmesse in Nürnberg: Neuheiten 2017Harley-Davidson Heritage Softail Classic und Smart Fortwo Brabus Cabrio: Wer ist hier wahnsinnig? • Autos ohne Wertverlust: Alfa 156 GTA Driften im Schnee mit dem neuen Toyota GT86.