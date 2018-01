AUTO BILD 4/2018 — 25.01.2018 Die neue AUTO BILD Edelvergleich: Neuer Audi A8 gegen Mercedes S-Klasse. Dazu: Vier VW mit gleicher Technik – Golf gegen T-Roc, Sportsvan und Tiguan. Und: Ford Kuga – im Alter verliert er an Glanz.

D

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

Die neue AUTO BILD 4/2018: Das sind die Themen

AUTO BILD im Abo inkl. Motorsport-Beilage Kein Heft mehr verpassen

Portofrei ins Haus

Geschenk Ihrer Wahl gratis Prämie sichern

amit Ihnen die Dimension klar wird: In weniger als vier Wochen, am 22. Februar, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht, ob deutsche Städte Fahrverbote wegen erhöhter Stickoxid-Konzentrationen verhängen dürfen. 72 Kommunen wurden von der EU mit einem Verfahren angepestet, weil die Schadstoff-Grenzwerte nicht eingehalten werden. Erlaubt das Gericht Fahrverbote, können wir den Euro-5-Diesel vergessen. Und alles, was älter ist, sowieso.Deshalb ist die Diskussion, die gerade geführt wird, so wichtig. Es muss nicht nur die Software nachgerüstet werden, sondern auch die Hardware. SCR-Kats mit AdBlue nachträglich einbauen – es geht nämlich doch, wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" jüngst berichtete. In vielen Autos ist Platz dafür. Der Haken ist das Geld: Wer zahlt? Es geht um 2500 Euro pro Fahrzeug. Die Hersteller wollen die Kosten nicht übernehmen. Und wir Kunden, die wir glaubten, ein sauberes Auto zu kaufen, verständlicherweise auch nicht. Wir brauchen eine Regierung, die sich nicht nur mit dem eigenen Machterhalt beschäftigt. Eine, die das entscheidet. Warum keine Nachrüstprämie? Es sind schon Millionen Euro sinnloser ausgegeben worden.Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Vier VW mit gleicher Technik, aber unterschiedlicher Verpackung: Golf gegen Sportsvan, T-Roc und Tiguan Volvo V40: Kommt auch als Elektroauto • Microlino: Moderne Isetta mit E-Antrieb • Dieselabgase: Das bringt die Umrüstung • Leserreaktionen zu den 25 größten Alltags-Ärgernissen an unseren AutosWie Mini in die Zukunft fährt. Und was der China-Riese Great Wall damit zu tun hatDeutschlands grünster Diesel ... Trainer Kai-Uwe HarzExklusiv aus Detroit: Visionen der Designer plus die wichtigsten Messe-Neuheiten Audi A8 50 TDI quattro gegen Mercedes S 350 d • Einzeltest: Jaguar XF Sportbrake 25d AWDHacker: Wie unsicher sind unsere Autos? • Die Entwicklung der Autoschlüssel • Ein Goldtransport im Porsche Acht junge Fahranfänger gesucht • VIP-LOUNGE: Preise für unsere LeserRed Bull und Co am Steuer • Batterie-Panne: Ärger vermeiden • Leser fragen, wir antworten Ford Kuga: Im Alter verliert er an GlanzDie Geschichte des Rekordfahrers Parry-Thomas und seines Autos Babs.