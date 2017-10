AUTO BILD 40/2017 — 05.10.2017 Die neue AUTO BILD Zoff auf der Straße: Der große Radfahrer-Report in AUTO BILD. Dazu: Was treibt uns an? Von Gas bis Brennstoffzelle – sieben Autos im Vergleich. Und: E-Pace trifft XC40.

Die neue AUTO BILD 40/2017: Das sind die Themen

eulich hat mir jemand erzählt, seiner Meinung nach seien Fahrradfahrer die gefährlichste unbeherrschbare Komponente beim autonomen Fahren. Jetzt ist autonom noch weit weg, aber die Radfahrer sind Realität. Ob sie nun abends unbeleuchtet die Dorfstraße langeiern oder als Gefahrensucher links und rechts im Großstadtstau vorbeiwüten, als Autofahrer regen sie mich ziemlich oft ziemlich auf. Vor allem jene, die mit der Hand aufs Wagendach schlagen, gegen die Tür treten, sich an der Dachreling festkrallen, spucken und A…loch brüllen. Klingt Ihnen zu extrem? Leider alles selbst erlebt, und nicht etwa, weil ich so ignorant fahren würde.Mir scheint es eine allgemeine Entwicklung zu sein: Ob man nun an einer Computertastatur oder am Smartphone sitzt und anonym Postings verschickt, die man nie jemandem ins Gesicht sagen würde. Oder am Lenker und, ja, auch hinter dem Steuer. Vielen Deutschen sind die Manieren flöten gegangen. Das Miteinander ist schwer geworden. Und wir Autofahrer sind mal wieder die Leidtragenden. Wenn uns Fahrverbote nicht aus den Innenstädten vertreiben, dann eben die Radfahrer, die uns langsam, aber sicher die Straße klauen ...Bis nächste Woche!Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Womit fahren wir am besten? Großer Vergleich der Antriebs-Alternativen mit Ford Fiesta 1.0, BMW 520d, Audi A5 g-tron, Dacia Logan LPG, Smart Forfour electric drive sowie Hyundai Ioniq Plug-in und iX35 Fuel Cell • Zoff auf der Straße: der Radfahrer-ReportEuro 6d: Die neue Abgasnorm ändert alles US-Autohersteller baut Elektro-SUV Range Rover Evoque : die zweite Generation • Bundesverkehrsminister: Wer macht es?VW-Betrugsdiesel: Update ohne Garantie Jaguar E-Pace trifft Volvo XC40 • Kia Proceed StudieAudi A8 55 TFSIOpel GT: Ein Buch zum Jubiläum Renault Scénic Hybrid Assist • Die besten Winterreifen Im Auto mit ... Peter KrausSkon-Aktion: exklusiver Handy-Tarif für Leser • Licht-Test: Gewinnen Sie ein AutoLeserwahl: Gewinnen Sie einen Opel AstraKill das Knöllchen - Apps vs. Parktickets • Vorsicht, wer meckert zahlt! VW Bus T4 : Ein rostiger Bulli?Alarmfahrt: Wir stecken den Mercedes-AMG E 63 S 4Matic+ in eine Polizeimontur und gehen mit 612 PS auf Verbrecherjagd.