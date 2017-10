AUTO BILD 42/2017 — 19.10.2017 Die neue AUTO BILD Teslas Trauma: Volvos E-Marke Polestar greift mit drei Modellen an. AUTO BILD stellt sie vor. Dazu: Richtig versichert das braucht Ihr Auto wirklich. Und: Mazda6 im Dauertest.

Die neue AUTO BILD 42/2017: Das sind die Themen

hina ist fr uns Europer ein spezielles Land. Und irgendwie auch fr die ganze Welt. Unglaubliche 970 Milliarden Dollar geben Chinesen dieses Jahr allein im Online-Handel aus. Amazon , auf der ganzen Welt erfolgreich, kann dort dennoch nicht Fu fassen. Die Chinesen haben ihre eigenen Online-Hndler wie Alibaba. Der verschickt ohne Versandgebhren, und auerdem sieht seine App so einfach ist das manchmal bunter und besser aus als die von Amazon. 60 Prozent der Chinesen bestellen per Handy. Bald auch Autos.Alibaba will noch dieses Jahr Autos aus dem Automaten verkaufen. Fnf Minuten nach der Kaufentscheidung sitzt der Kunde dann in seinem neuen Wagen. Chinesen gelten als schnell entschlossene Autokufer, das kann funktionieren. Per Flash-Sale verkaufte Maserati in China 100 Autos in 18 Sekunden online, Alfa Romeo setzte 350 Giulia Milano in 33 Sekunden ab. Unser Titel-Thema beschftigt sich mit den Chancen und Risiken fr die deutsche Autoindustrie. Immer mehr deutsche Auto-Entwickler wechseln nicht die Branche, aber den Arbeitgeber. Und auch Volvos Angriff auf Tesla mit der E-Marke Polestar gbe es ohne chinesisches Geld nicht. Noch kaufen Chinas Millionre deutsche Luxusautos. Ich frage mich, wie lange nochBis nchste Woche!Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Auf dem Weg zur automobilen Supermacht: Kocht China die Deutschen ab? Start-up: China-Design aus BayernNeue Corvette kommt mit Mittelmotor 5 Fakten zur Batterieherstellung Hitliste September: Tesla hngt Lexus ab Aufreger: Lange Lieferzeit fr Ioniq ElectricNach dem AUTO BILD-Titel: Der runde Tisch zum Thema FahrradfahrerVolvo Polestar: Die neue Elektromarke der Schweden fhrt voll gegen Tesla BMW X3 M40i VW Tiguan Allspace 2.0 TDI 4Motion Hyundai Kona Mercedes S 400 d 4Matic gegen BMW 740d xDrive Vergleich: Winter- und Ganzjahresreifen Mazda6 Kombi Skyactiv-D 175 AWD: Bildschn, aber nicht fehlerfrei ber 100 000 KilometerIm Auto mit ... Atze Schrder AKTION Licht-Test 2017: Vorsicht vor Blendern Leser-Reise nach FinnlandSauberer Luxus: Lexus LS 600hVor 20 Jahren kippte die A-KlasseAutomatische Heckklappe zum Nachrsten Versicherungen: Tipps fr den WechselWenn ich einmal reich wr: Unterwegs mit Aston Martin DB11 Honda NSX und Lamborghini Huracn Performante.