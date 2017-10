AUTO BILD 43/2017 — 27.10.2017 Die neue AUTO BILD Sauber fahren, nix sparen – der große Erdgas-Benzin-Vergleich in AUTO BILD. Dazu: Tiguan, X1, CX-5, Sportage – vier Kompakt-SUVs mit Benziner im Test.

Die neue AUTO BILD 43/2017: Das sind die Themen

er kräftige Sohn eines Freundes hat mal mit dem gezielten Wurf eines hölzernen Bauklotzes den neuen Flachbildfernseher der Familie gecrasht. Trotzdem darf der Junge fernsehen. Wenn ich mal über 65 bin und mit meinem Auto einen Unfall baue, will ich keine Angst haben, dass man mir den Führerschein wegnimmt und ich nie wieder Auto fahren darf. Senioren heute hören diese Forderung aber immer lauter, immer öfter. Ja, Statistiken sagen, sie bauen in der Altersgruppe ab 75 mehr Unfälle als die am meisten gefährdeten jungen Autofahrer bis 25.Aber erstens ist die Zahl der Unfälle, die junge Leute verursachen, immer noch bedeutend höher. Und zweitens fahren Senioren nicht nachts nach der Disco noch vier Freunde mit in den Tod. US-Studien zeigen etwas, das mich nachdenklich macht: Rentner, die ihren Führerschein abgeben, altern schneller und sterben früher. Ihnen wird ein entscheidendes Stück Teilnahme am lebenswerten Leben genommen. Peter Weck ("Ich heirate eine Familie") hat sich mit 87 einen Maserati gekauft und findet auch nichts dabei. Ab Seite 56 lesen Sie unsere Story zum Thema, in der Senioren ein Sicherheitstraining mit Bravour bestehen. Es gibt schlechte Autofahrer, junge UND alte. Pauschalurteile sind eben meistens falsch.Bis nächste Woche!Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Was taugt Erdgas? Vergleich CNG gegen Benzin mit Audi A3 Sportback , Fiat Panda, Skoda Octavia Combi und VW CaddyAuslaufmodell Verbrenner • Stuttgart: Staubsauger gegen Feinstaub • Neuer A7: Erster Audi mit Euro 6d • Aufreger: Wassereinbruch beim VW Up Tokyo Motor Show : Studien von Mazda Porsche Cayenne Turbo Porsche Panamera Sport Turismo • Mazda CX-5 Skyactiv-G 194 AWD gegen BMW X1 xDrive20i, Kia Sportage 1.6 T-GDI AWD und VW Tiguan 2.0 TSI 4Motion • Lada Vesta 1.6 16V Luxus • Volvo XC60 T8Im Auto mit … Mick SchumacherWählen Sie die digitalen TrendsetterAuftakt: Was heißt hier alt? • Interview mit Peter Weck: Darf man mit 87 noch Maserati fahren? • Seniorenunfälle: Die Straße der Verwirrten • Fahrtraining: Älter gleich schlechter? • Ratgeber: Versicherungen für SeniorenGratis Mini und BMW fahren • Kein Geld für die Reparatur? Wir helfenScheinwerfer blind? So strahlen sie wieder • Hilfe, mein Auto sammelt Punkte! • Sparen: Diese Tipps sind Geld wertCitroën C3: Das nervt uns am FranzosenUSA-Reise: Elternzeit im Wohnmobil