Die neue AUTO BILD 44/2017: Das sind die Themen

ch kenne einen Arzt, der hat ein Jahr lang seinen alten Golf vor die Praxis gestellt und seinen schicken Audi-SUV um die Ecke geparkt. Als er damit aufhrte und sein echtes Auto da stand, sagten Patienten: "Na, luft gut, Herr Doktor, was?" In Amerika kommen die Nachbarn und hauen dir auf die Schulter und feiern mit dir das neue Auto. Bei uns kommt keiner, und man redet hinter deinem Rcken, wenn da mehr als ein Kombi auf dem Hof steht. Der 28-jhrige Nico Pliquett (Seite 34) hat sich nach dem Verkauf seines Start-ups einen Lamborghini fr 240.000 Euro geleistet. Er hat das Geld nicht geerbt, er hat es verdient. Weil seine Geschftsidee offenbar gut war und er an sich geglaubt hat. Jetzt schreiben ihm die Neider: "So viel Geld kann man doch legal gar nicht verdienen."Warum sitzt bei uns Deutschen der Neid auf "die da oben" so tief? Es ist ja so: Wenn es "die da oben" nicht mehr gbe, gbe es auch Porsche & Co nicht mehr. Und wir "da unten" htten nichts mehr zum Trumen. Wr doch auch bld. Wir brauchen in Deutschland keine Neid-Kultur. Wir brauchen die Fantasie, uns Trume zu erfllen. Ich berlege jetzt jedenfalls, mir einen Bentley wie den von Seite 76 zu kaufen. Gebraucht fr 20.000 Euro. Bis nchste Woche!Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)