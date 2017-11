AUTO BILD 45/2017 — 09.11.2017 Die neue AUTO BILD Das Ford-Desaster: Schlechtester Werkstatt-Test aller Zeiten. Dazu im neuen Heft 45/2017: VW, Opel und Renault – dicke Diesel-Kombis im Vergleich. Und: Audi bringt 11 E-Modelle.

Die neue AUTO BILD 45/2017: Das sind die Themen

it Autohäusern ist das so eine Sache. Es gibt gute und schlechte. Jeder hat da seine Erfahrungen. Ich bin schon mal mit drei Kindersitzen und der ganzen Familie zu Mercedes und habe alle und alles in einen Neuwagen gequetscht. Passte nicht gut. War aber kein Problem. Ich stand auch schon mal vor einem verschlossenen BMW X5 beim Händler, und als ich fragte, ob man den Wagen wohl mal Probe sitzen könne, rief ein Verkäufer laut nach dem Schlüssel. Vom anderen Ende der Halle kam ein gelangweiltes Stöhnen. Passte noch schlechter.Das sind subjektive Erlebnisse. Viele Autoverkäufer wären heute schon froh, wenn es Kunden über die Schwelle schaffen. Was die Händler dann zu hören bekommen, sind Sätze wie diese: "Schöner Wagen. Aber ich hab genau dieses Modell online 5000 Euro günstiger gesehen." Und: "Meinen Gebrauchten will ich in Zahlung geben, aber im Internet kriege ich dafür noch 7000 Euro." Egal ob die Summen am Ende stimmen. Klar ist: Geht der Kunde, hat ihn der Händler verloren. Und zwar für immer. Ich will heute kein Autoverkäufer sein. Übrigens: Das Start-up "wirkaufendeinauto.de" ist schon 2,5 Milliarden Euro wert. Unsere Story dazu: ab Seite 8. Bis nächste Woche!Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Für dumm verkauft? "wirkaufendeinauto.de" im VergleichAufreger: Wo bleibt der Otto-Partikelfilter? • Klimabilanz: E-Autos schlagen Verbrenner • Ionity: Stromtankstellen für Europa • 5 Fakten zu BlockchainAudis Elektro-Offensive bis 2025: Elf neue Stromer vom Mini-SUV bis zur Luxus-LimoNotizen aus dem Fahrtenbuch: Wer ist neu, wer fast fertig, und wo gibt's Probleme? Opel Insignia Sports Tourer 2.0 Diesel gegen Renault Laguna Grandtour dCi 160 und VW Passat Variant 2.0 TDI • Hyundai i30 N PerformanceMieser Service bei FordDie Sieger des Goldenen Lenkrads stehen fest... Tatort-Kommissar Richy Müller60 Jahre Schwacke-ListeRecht 2018: Was Sie wissen müssen • Versicherungen: Welcher Schutz passt • Reparaturen im Osten: Schnäppchenalarm?VIP-LOUNGE: Werkzeugkoffer zugewinnen Opel Zafira TourerKein Turbo, fünf Liter Hubraum, acht Zylinder: Lustreise im Luxussportler Lexus LC 500.