AUTO BILD 46/2017 — 16.11.2017 Die neue AUTO BILD Die 25 heißesten Neuen 2018. Dazu in AUTO BILD 46/2017: Kaufberatung – 10 SUVs mit Benzinmotor. Und: Neuer Opel Grandland X gegen Peugeot 3008 und Renault Kadjar.

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Die neue AUTO BILD 46/2017: Das sind die Themen

s ist eine Binse: Beim Rückwärtsfahren, Rechtsabbiegen und beim Spurwechsel passieren die meisten Unfälle auf unseren Straßen. Wenn ich allein oder mit meinen Kindern, egal ob zu Fuß oder auf dem Fahrrad , an einer Kreuzung stehe und es für mich/uns Grün wird, bleiben wir immer noch eine Sekunde stehen. Erst mal sehen, ob uns einer sieht. Wir sind bisher Gott sei Dank verschont geblieben, aber jeden Tag geschieht irgendwo in Deutschland ein Unfall beim Rechtsabbiegen.Vor allem Lkw-Fahrer trifft dann die Schuld. "Fahrer steht unter Schock" steht dann in der Tageszeitung, "Kind beim Rechtsabbiegen überrollt". So einfach darf man es sich aber nicht machen. Der Schulterblick reicht bei einem 40-Tonner nicht. Schuld ist der tote Winkel (eigentlich krass, dass er auch noch so heißt). Die Technik, ihn zu einem "sichtbaren" Winkel zu machen, gibt es längst. Sie ist in immer mehr Pkw verbaut, in vielen Autos auch nicht mehr als teures Extra. Für Lastwagen sollte sie zwingend vorgeschrieben sein, dafür will und wird sich AUTO BILD einsetzen. Wer blockiert, wer Kosten vorschiebt oder EU-Regeln, das lesen Sie im bedrückenden Report meines Kollegen Claudius Maintz. Bis nächste Woche!Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)