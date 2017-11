AUTO BILD 47/2017 — 23.11.2017 Die neue AUTO BILD Kia Stinger besser als Audi und Jaguar? Die Antwort gibt's in AUTO BILD 47/2017. Dazu: Ganzjahresreifen – wer sich ans Gesetz hält, riskiert sein Leben.

I

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

Die neue AUTO BILD 47/2017: Das sind die Themen

AUTO BILD im Abo inkl. Motorsport-Beilage Kein Heft mehr verpassen

Portofrei ins Haus

Geschenk Ihrer Wahl gratis Prämie sichern

ch bin Babyboomer, Jahrgang 1964. Ein Jahr zuvor hatte der Porsche 911 Premiere. Das erste Auto, das ich in meinem Leben waschen "durfte", war der VW Käfer meines Vaters. Den hätte es ohne Ferdinand Porsche auch nicht gegeben. Produzent Nico Hofmann ("Unsere Mütter, unsere Väter") verfilmt jetzt das Buch "Die Porsche-Saga" von Stefan Aust und Thomas Ammann. Eine Zeitreise durch deutsche Automobilgeschichte, durch Krieg und Frieden, aber auch die Story einer Familienfehde zwischen den Porsches und den Piëchs. Wer die Hauptrollen spielt, steht noch nicht fest, aber wie Hofmann darüber denkt, lesen Sie ab Seite 28.Kaum war unsere letzte Ausgabe erschienen, in der wir eine Totwinkelwarner-Pflicht für Lkw forderten, starb wieder ein Kind (12) in Soest bei einem solchen Unfall . Viele Leser schrieben uns. Berührt hat mich dieser Brief: "Mein Vater hatte in den 60er-Jahren eine Spedition. Es muss 1966 oder 1967 gewesen sein, als ein Fahrer genau diesen Rechtsabbiegerunfall hatte. Die DEKRA hat damals für die Versicherung den Unfall nachgestellt. Dabei wäre der Prüfer beinahe selbst ums Leben gekommen. Ich finde es beschämend, dass Lobbyisten 50 Jahre verhindern konnten, dass das geändert wird." Dem ist nichts hinzuzufügen.Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Abwrack-Wahnsinn mit guten GebrauchtenE-Zukunft: Teslas und Fiskers Versprechen • E-Lkw: Teststrecken mit Oberleitung • Aufreger: Behörde legt VW-Betrugsdiesel stillDas Cockpit der neuen A-KlasseLamborghini Urus • Jaguar E-PaceKia Stinger GT gegen Audi S5 Sportback und Jaguar XE S • Seat Arona 1.0 EcoTSI gegen Kia Stonic 1.0 T-GDI, Opel Crossland X 1.2 und Renault Captur TCe 120 • Ganzjahresreifen im Profiltiefentest… UFA-Chef Nico HofmannMazda-Aktion: Fahrtraining im Schnee • VIP-Lounge: Tolle Gewinne für unsere LeserOpel Mokka: Wie gut ist der beliebte SUV Überlebt: Der DDR-Transporter MulticarSitzheizung: Nie mehr einen kalten Hintern • Führerschein : Würde es noch klappen? • Kein Geld für die Reparatur? Wir helfen • Mehr Geld: Unsere besten Spartipps • Die können Sie kaufen: Die besten Autos beim TÜV-Report 2018Wir basteln uns eine Luxus-Lounge auf Rädern: Ein braver MB 100 auf den Spuren des majestätischen Mercedes 600 Landaulet.