AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Die neue AUTO BILD 48/2017: Das sind die Themen

as Magazin der "New York Times" beschäftigt sich damit, wie autonomes Fahren unser Leben verändern wird. Lenkräder werden überflüssig. Autos können keine Unfälle mehr bauen. Es dürfte also keine Verkehrstoten mehr geben. Das klingt gut. Weniger Leid, weniger Notärzte. Es wird, wie die Autoren anmerken, aber auch keine Wildunfälle mehr geben. Na und, mögen Sie jetzt sagen, ist doch auch prima.In den USA gibt es 1,5 Mio. Hirschunfälle pro Jahr, bei denen die meisten Tiere und 150 Autofahrer ihr Leben lassen. Bei uns gab es 2016 rund 263.000 gemeldete Pkw-Unfälle mit Wildtieren (13 Autofahrer starben). "Wenn wir die Tiere nicht mehr mit unseren Autos töten, müssen wir mit den Folgen einer steigenden Population leben", sagt eine Naturforscherin in dem Artikel. Und ergänzt ironisch: Es gäbe ja dann genug Giftschlangen, die die Hirsche in unseren Vorgärten töten … Das autonome Fahren ist ein technischer Fortschritt. Gleichzeitig ist es ein Eingriff in unser Ökosystem. Hat das schon jemand bedacht?Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur) Tesla : Skandal um Elektroauto-FörderungTürkei wird zur Auto-Nation • Fünf Fakten zu Reifen ohne Luft • Neuer Brennstoffzellen-SUV von Hyundai • Aufreger: Betrüger kapern Anzeigen-Fotos VW Golf VIII: Der Bestseller kommt auch als 400-PS-Kracher und T-Roc Cabrio Volvo XC40 gegen BMW X1 • Seat Leon Cupra R • Bentley Continental GTVW T-Roc 2.0 TSI gegen Audi Q2 2.0 TFSI und Hyundai Kona 1.6 T-GDI • VW Tiguan Allspace 2.0 TDI gegen Skoda Kodiaq 2.0 TDILiebherr T 284 – das Minen-Monster...Günther JauchMit Hyundai zu den Familien-Spielen • Die besten Marken in allen Klassen • VIP-Lounge: Tolle Gewinne für unsere LeserGebrauchte mit Erdgas: Spare beim Tanken Leser-Erfahrungen mit wirkaufendeinauto.de • 25 Jahre Smart: Von der Lachnummer zum gestandenen ModellFreisprechanlage mit Lichtleitertechnik • Glühwein: Gefahr für den Führerschein • Schokolade für Auto-Fans • Leser-Fragen: Das wollen Sie wissen • Fahrzeugrabatte: Bis zu 40 Prozent sparenElfer raus: Der neue Porsche 718 Cayman GTS kratzt am Thron des großen Bruders