AUTO BILD 5/2017 — 02.02.2017 Die neue AUTO BILD Neue SUVs: BMW X3, Seat Alora und Opel Monza X. Dazu im neuen Heft: Erster Vergleich – neuer BMW 5er gegen Mercedes E-Klasse und Audi A6. Und: Neuer Seat Ibiza.

AUTO BILD 5/2017 — 02.02.2017

3,53 Millionen Menschen lesen die gedruckte Ausgabe von AUTO BILD. Das hat die Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse in ihrer neuen Reichweitenstudie gerade ermittelt. Bei unseren langjährigen Begleitern bedanke ich mich für ihre Treue; und die 100.000 neuen Leser seit der letzten Reichweitenmessung heiße ich herzlich willkommen in der AUTO BILD-Familie. Diese Familie ist ein eingeschworener Haufen, in dem aber jedes Mitglied seinen eigenen Kopf hat. Der (oder die) eine interessiert sich vor allem für bezahlbare Autos, wie wir sie zum Beispiel in unserem Thema der Woche auf Seite 10 vorstellen. Der andere steht auf knallharte Vergleichstests aus der automobilen Oberliga, zum Beispiel den Kampf zwischen dem neuen BMW 5er , dem Audi A6 und der Mercedes E-Klasse auf Seite 42. Und wieder andere sind gefesselt von neuen Formen der Mobilität, denen wir unter anderem mit unserem Heft im Heft AUTO BILD ELEKTRO (ab Seite 77) Rechnung tragen.Aus all diesen Themenwelten versuchen wir Woche für Woche, eine gelungene Mischung zusammenzustellen. Schreiben Sie uns gern an redaktion@autobild.de, was Sie davon halten. Ich freue mich auf Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihre Anregungen.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)13 tolle Autos bis 20 000 EuroNeuer BMW X3, Opel Monza X und Seat AloraRenault plant Alpine-SUV • Forscher erfinden nachgiebige Motorhaube • Opel Crossland X kostet unter 17 000 Euro • Ford Mustang versagt beim Euro-NCAP-Crashtest VW Golf VII FaceliftSitzprobe im Seat Ibiza • Erste Fahrt im Kia Rio • Vergleichstest Hyundai i10 1.2 gegen VW Up 1.0 TSI und Renault Twingo TCe 90BMW 530d gegen Mercedes E 350 d und Audi A6 3.0 TDI quattroSoll ich meinen Diesel jetzt verkaufen? • Kfz-Steuer : Für diese Neuwagen wird es teurer • Jetzt im Winter: Autopflege bei Eis und Schnee • Kein Geld für die Reparatur? Wir helfen IhnenKombis: Renault Laguna GT und Peugeot 508 SW • Autos ohne Wertverlust: Alpine A610Der tiefe Fall gescheiterter Auto-Manager.