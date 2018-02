AUTO BILD 5/2018 — 02.02.2018 Die neue AUTO BILD Großer Alltagscheck bei elf beliebten Modellen. Dazu: Werkstatt-Test – Seat muss kräftig nachschrauben! Und: Fit gemacht! So dynamisch wird Audis neuer Q3.

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Die neue AUTO BILD 5/2018: Das sind die Themen

or Kurzem wurde festgestellt, dass Rauchen doch nicht schädlich ist. Gezeichnet: Dr. Marlboro. Dieser uralte Witz von Otto lässt mich immer noch grinsen. Das Lachen vergeht mir allerdings beim Abgasskandal und den aktuellen Schlagzeilen. An Affen und Menschen wurden Versuche gemacht, um nachzuweisen, dass moderne Dieselabgase doch nicht so gesundheitsschädlich sind, wie alle denken. Auftraggeber: die inzwischen wieder aufgelöste "Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor" (EUGT). Geldgeber waren Daimler , BMW, VW und Bosch.Jetzt bin ich nicht naiv und glaube an eine Welt ohne Tierversuche und ohne Menschen, die sich gegen Geld zum Beispiel der Pharmaindustrie als Versuchspersonen zur Verfügung stellen. Aber: Wie bescheuert kann man sein? Warum hat keiner der Beteiligten das Ding zu Ende (und an die grauenhafte deutsche Geschichte) gedacht? Wie konnte man glauben, mit so einem Blödsinn durchzukommen und Stimmung FÜR den Diesel zu machen? Fällt Ihnen was auf? "Lückenlose Aufklärung" gibt es immer erst dann, wenn es zu spät ist. VW kämpft sich aus der Krise. Ja (siehe Seite 44). Aber ich bekomme Angst, was da noch alles in den Akten schlummert …Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Der Bedientest: Warum werden unsere Autos immer komplizierter?Ford Focus RS: Zylinderkopfdichtung defekt • Audi /Tesla: Autos als Strompuffer • Neuer Audi Q3 kommt dieses Jahr • VW Up: Fensterheber ohne Einklemmschutz... • Supervorhersager Roman HagelsteinEin Blick in die Audi-Produktion Mercedes A-Klasse Honda Jazz und Honda CivicCabrio-Vergleich: Porsche 718 Boxster GTS gegen Audi TT RS Roadster Im E-Auto durchs winterliche Deutschland • Trotz oder wegen des Dieselskandals? Volkswagen ist plötzlich fit für die ZukunftSeat: Nicht stolz auf das ErgebnisLancia Y 10: Luxus im KleinwagenDefekte Dämpfer: Vorsicht, Lebensgefahr! • Karneval: Verbotene Maskerade • Neue Modelle von der SpielwarenmesseTolle Preise für unsere LeserToyota Prius II: Hält der Hybrid?Möbel statt mobil: Auto als Mitbewohner.